Dit zijn de schattigste schapen ooit

De award voor de schattigste schapensoort gaat naar de Valais Blacknose uit Nieuw-Zeeland. De schapen werden wereldwijd een sensatie nadat ze vanuit Schotland werden geïmporteerd.“In tegenstelling tot andere schapen is deze soort erg vriendelijk. Je kan deze schapen het best vergelijken met je familiehond. In de weide blijven ze je maar achtervolgen”, zegt eigenares Christine Reed aan Metro UK.“Onze Facebook-pagina werd ondertussen al geliket door meer 12.000 mensen. Dagelijks krijgen we berichten van mensen over de hele wereld. Sommige toeristen komen zelfs enkel naar Nieuw-Zeeland om onze schapen te bezoeken”, aldus Reed.