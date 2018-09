Arabische jongen spreekt plots vloeiend Engels

De vier jaar oude Onil spreekt vloeiend Engels. En dat is straf, omdat hij op de Israƫlische Golanvlakte woont. Noch in zijn dorp, noch in zijn famil

29-09-2018 10:42:29

Het lijkt mijn kleindochter wel. Die speelt ook in het Engels.

Gedeeltelijk goed en gedeeltelijk zelf bedacht Engels.

Maar er zit een Engelstalige kind bij gaar in de klas. Dat pikt ze maar wát graag op.

Toch klinkt het bijzonder om een Nederlandse vierjarige te horen roepen

get me out of here! als er een popje uit het poppenhuis wil.