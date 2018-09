Tweelingzussen bevallen op dezelfde dag van zoon

Is het toeval? Of zit er meer achter? Hoe dan ook, de eeneiige tweelingzussen Jalynne Crawford en Janelle Leopoldo zijn precies twee uur na elkaar in hetzelfde ziekenhuis bevallen van een zoon. "Een van de beste ervaringen uit mijn leven", zegt Jalynne.De twee zussen uit California en Arizona zijn hun hele leven al onafscheidelijk geweest. Ze zaten bij elkaar op school, volgden dezelfde studie en haalden dezelfde master. Ze hadden nog één droom: samen zwanger worden. Dat lukte telkens niet. Jalynne kreeg twee miskramen, Janelle een, meldt ABC News.Dit jaar werd nog extra zwaar voor ze omdat hun oudste zus overleed na een astma-aanval. Maar er was een lichtpuntje: nu lukte het wel om tegelijk zwanger te worden. Jalynne was in verwachting van haar vierde kind. Vier dagen later werd Janelle zwanger van haar tweede.Een buitenstaander zal de speciale band die tweelingen met elkaar hebben moeilijk voor kunnen stellen, denkt Jalynne. "Vanaf het moment dat we zwanger werden totdat we bevielen, voelde het aan als een surrealistische droom."Met de dokter overlegden ze of ze op dezelfde dag konden bevallen. Dat was geen probleem. Jalynne was als eerste aan de beurt, zo kon ze meer tijd met haar man doorbrengen die maar een paar dagen weg kon van werk. Ze beviel van zoon Bryson Ryder.Twee uur later beviel Janelle van Jace Alan, bijgestaan door dezelfde dokter. "Deze wonderjongens die op dezelfde dag zijn geboren, zullen de beste vrienden voor altijd zijn", schrijven de zussen.