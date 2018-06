Asiel geeft hond spuitje TIJDENS bevalling

Een hond laten inslapen terwijl ze aan het bevallen is. Dat klinkt bij de beesten af en lijkt niet mogelijk, maar in het Texaanse Amarillo was dit toch écht het geval.



Dacia Anderson, vrijwilliger bij het Animal Management and Welfare (AMW), liep door het asiel toen ze een zwangere pitbull opmerkte in één van de hokken. Anderson: “Ik ging de kooi in om een foto van haar te nemen, zodat we haar op onze adoptiesite konden plaatsen. Ze was lief, maar wel een beetje bang en sprong tegen me op voor een knuffel. Ik keek op haar bandje en zag dat ze de dag ervoor binnen was gebracht op verzoek van de eigenaar.”



Toen Dacia even later opnieuw langs het hok liep, merkte ze dat de hond aan het bevallen was en zelfs al één pup had geworpen. “De hond had geen speciale plek om haar jongen in te krijgen en lag gewoon op de betonnen vloer. Ik belde meteen de directie van het AMW, die beloofde het nodige te doen, maar toen ik even later wilde kijken hoe het met de moeder ging, mocht ik het gebouw niet meer in. Uiteindelijk hoorde ik dat de hond was geëuthanaseerd, nog terwijl ze aan het bevallen was. Niet ervoor, niet erna, maar tijdens de bevalling.”



Richard Havens, directeur van het asiel reageert via een nieuwszender op de hierna ontstane commotie. Hij geeft toe dat de hond een spuitje kreeg tijdens de bevalling, maar vertelde dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. “De eigenaars van de hond belden ons in paniek op, omdat hun hond zich agressief gedroeg tegen hen en hun andere dieren.” De hond is vervolgens naar het asiel gebracht en zou de volgende morgen een spuitje krijgen. Helaas is dit door miscommunicatie een dag eerder gebeurd. Het is spijtig dat dit tijdens de bevalling gebeurde." Met die reactie neemt vrijwilliger Dacia geen genoegen: “Terwijl ze aan het sterven was, probeerde ze haar pasgeboren puppy’s nog schoon te likken. En dan besluit je tóch om haar af te maken? Het is een schande!”

Reacties

21-06-2018 14:18:46 blackhippy

Lid

WMRindex: 28

OTindex: 0

wat intens lelijk,,

Verdient niet elk beest een tweede kans?

Is tegenwoordig een telefonisch gesprek al voldoende om een hond een spuitje te geven? Ze zijn ook maar goedgelovig bij dat asiel. wat intens lelijk,,Verdient niet elk beest een tweede kans?Is tegenwoordig een telefonisch gesprek al voldoende om een hond een spuitje te geven? Ze zijn ook maar goedgelovig bij dat asiel.

21-06-2018 14:48:18 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.599

OTindex: 701

Hier is geen goed woord over te zeggen. Wat zijn wij toch een vreselijke diersoort

