Handdrogers in wc blazen stukjes uitwerpselen op je

De machines in een toilet die je handen drogen, sturen ook heel wat partikels van uitwerpselen de lucht in. Dat is de conclusie van een onderzoek in de universiteit van Connecticut. Ervoor zorgen dat de wc-bril naar beneden is als je doortrekt en papieren doekjes gebruiken gaat de verspreiding tegen.



Misschien is het geen slecht idee om na je volgende toiletbezoek je handen gewoon af te drogen aan je broek. Tenzij je natuurlijk graag volhangt met kleine deeltjes van uitwerpselen. Want dat is wat er volgens een nieuw onderzoek gebeurd als je een machine gebruikt die warme lucht blaast om je handen droog te krijgen.



Het zijn de bollebozen aan de medische faculteit van de universiteit van Connecticut die zich over deze toiletkwestie hebben gebogen. Ze namen stalen van de machines in 36 wc’s in hun gebouw. Ze stelden vast dat de handdrogers minuscule kleine deeltjes van drollen opzuigen en op je handen blazen. Zo kunnen tot 60 verschillende bacterieën in 30 seconden tijd jouw richting uitkomen. Daarbij ook staphylococcus aureus, een bacterie die ook in menselijk lichaam te vinden is, maar gelinkt wordt aan zware ontstekingen.



“Toiletruimtes zitten vol bacteriën en die kunnen afkomstig zijn van uitwerpselen”, zegt de auteur van de studie, Peter Setlow, aan Yahoo. “Kleine deeltjes daarvan kunnen in de lucht terugkomen, zeker als toiletten zonder deksel doorgespoeld worden.” Op de faculteit zijn ze al begonnen om de machines te vervangen door papieren doekjes en de wetenschappers wordt gevraagd om altijd de wc-bril naar beneden te laten voor ze doorspoelen.

Reacties

17-04-2018 13:18:23 Deminia

Op de boot die ik naar Engeland nam hadden ze daar een heel goede oplossing voor. De knop om de wc door te spoelen zat achter de bril dus met de bril omhoog kon je er niet bij. Niet dat ze daar handdrogers hadden, behalve misschien in de openbare ruimtes maar daar ben ik nooit naar de wc gegaan.

17-04-2018 13:30:35 Mamsie

Nou zeg, dat heb ik nooit geweten.

Dat gaan we voortaan maar niet meer gebruiken dus. Ik ben geen drollenvanger!

17-04-2018 13:36:16 Digital

Dus je droogt je handen door middel van een warme scheet.

17-04-2018 13:42:22 Mamsie

@Digital : Ja, daar schijnt het wel op neer te komen.

17-04-2018 13:46:04 allone

@Digital : maar dan een geurloze.. maar dan een geurloze..

17-04-2018 13:47:03 allone

@Mamsie :

Dat gaan we voortaan maar niet meer gebruiken dus QuoteDat gaan we voortaan maar niet meer gebruiken dus Je zult het ook inademen als anderen het gebruiken.

17-04-2018 13:52:52 Mamsie

@allone : Dan doen we dus ook al niet meer. Oeps!

17-04-2018 13:59:14 Emmo

@Mamsie :

Als poep uitgeblazen wordt, dan komt die poep er eerst bij de inlaat in. En dat is de gewone omgevingslucht. @allone : hm, zo'n apparaat circuleert de lucht alleen maar.Als poep uitgeblazen wordt, dan komt die poep er eerst bij de inlaat in. En dat is de gewone omgevingslucht.

17-04-2018 14:09:22 Sjaak

Allemaal heel goed voor je weerstand. Je moet er alleen niet over nadenken.

17-04-2018 14:14:40 Emmo

@allone : Dan kom je vol te zitten met teken die allemaal de ziekte van Lyme hebben.

17-04-2018 15:01:34 allone

Maar het bos in moet ik sowieso, want altijd binnen zitten zou 10000x zo erg zijn.

@Sjaak :

Je moet er alleen niet over nadenken QuoteJe moet er alleen niet over nadenken @Emmo : da's nog 1000x zo erg.Maar het bos in moet ik sowieso, want altijd binnen zitten zou 10000x zo erg zijn.misschien kunnen we het artikel weer verwijderen?

17-04-2018 16:54:51 GroteMop1983

Gewoon beter thuis op de wc?

17-04-2018 16:57:41 stora

Dan heb je hoge nood en ben je blij dat je het kwijt bent en dan zit je kleren onder de drek.

Kan je beter gelijk op je kleren schijten.

