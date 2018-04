Dit ijsje moet het land gaan veroveren

Er was al een zwarte hamburger en je kunt zwarte macarons kopen. Zwarte pasta bestond ook al. Nu is daar zwart ijs bijgekomen. Het is op zestig plaatsen in Nederland te koop.Het opvallende ijsje is vanaf vandaag te koop bij de winkels van de keten Swirl's Ice Cream. Het ijsje, dat in een zwart hoorntje wordt geserveerd, smaakt naar vanille. Het is een proef, meldt de ijsketen.