Organisatie bij Dodenherdenking grijpt in na klachten over te dikke erewacht

Wie in de erewacht wil staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag, mag niet al te dik worden. Daarvoor waarschuwt de vereniging Erepeloton Waalsdorp de tachtig leden.



In de notulen van de ledenvergadering staat het volgende: 'Een aantal leden van de erewacht begint een fors postuur te krijgen, althans voor deze functie. Er komen geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnen. Om dit te voorkomen, zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven.'



De regel zorgt voor ophef binnen de erewacht. In ieder geval een van de te dikke vrijwilligers laat aan RTL Nieuws weten laaiend te zijn, maar de organisatie laat weten dat de regel in de notulen niet zo letterlijk bedoeld is. De man is ook zeker niet geweigerd.



Volgens bestuurslid Wendy Broers moeten die woorden echter anders worden geďnterpreteerd: ze zijn volgens haar een waarschuwing: "Kijk uit dat je niet te dik wordt, anders pas je niet meer in de overalls’’. Broer ontkent dat iemand vanwege diens postuur ooit een plek in de erewacht is ontzegd. "Maar als ze niet in de overalls passen, kunnen ze niet in de erewacht staan."



De opmerkingen en klachten komen van de leden zelf, zegt Broer. "Het is niet respectvol als de knopen er bijna afspringen. En we willen de mensen zelf ook beschermen."

09-04-2018 11:12:57 Hart

Ik heb maar een woord hiervoor: terecht!

09-04-2018 11:18:00 Sjaak

Ze moeten gewoon zorgen voor overalls in de juiste maat.

09-04-2018 11:45:24 venzje

Ik pas ook niet in het maximale maatje 60, maar dat komt meer door mijn schouderbreedte dan door mijn tailleomvang.

09-04-2018 11:53:47 DrZiggy

S @Hart : Terecht dat ze laaiend zijn of dat ze moeten afvallen?

09-04-2018 12:01:41 allone

@DrZiggy : ze hoeven niet af te vallen.. maar als ze niet in hun pakkie passen heeft dat gevolgen

09-04-2018 14:01:41 omabep

Er komen geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnen. Om dit te voorkomen, Meestal komt (expres "komt" want het is er maar één) zo'n opmerking van degene die hem oppert omdat deze zich eraan stoort dat het niet een perfect plaatje wordt voor de toerist.



En o, wat zijn we het er ineens mee eens, terwijl dat in voorgaande jaren totaal geen probleem was.



Als er een nieuw maatpak gemaakt moet worden dan kunnen ze in de statuten opnemen dat je niet buiten die maat kan vallen dan is dit eerlijker dan na jaren vrijwillig daar gestaan te hebben voor diegene die klaagt en die er misschien maar één keer staat. Die dikkerd staat er elke keer voor klaar, staat de klager daar dan ook zo vaak? Meestal komt (expres "komt" want het is er maar één) zo'n opmerking van degene die hem oppert omdat deze zich eraan stoort dat het niet een perfect plaatje wordt voor de toerist.En o, wat zijn we het er ineens mee eens, terwijl dat in voorgaande jaren totaal geen probleem was.Als er een nieuw maatpak gemaakt moet worden dan kunnen ze in de statuten opnemen dat je niet buiten die maat kan vallen dan is dit eerlijker dan na jaren vrijwillig daar gestaan te hebben voor diegene die klaagt en die er misschien maar één keer staat. Die dikkerd staat er elke keer voor klaar, staat de klager daar dan ook zo vaak?

09-04-2018 15:54:33 MIADIA

S volgens mij had het meer te maken met dat de organisatie maar een aantal overalls heeft in een bepaald aantal maten. en dat was voorheen altijd goed. nu zijn een aantal vrijwilligers wat omvangrijker geworden door de jaren/ er zijn nieuwe vrijwilligers aangemeld die niet in de bestaande maten overall passen.



de organisatie heeft geen tijd/geld om voor de herdenking passende overalls te regelen. dus mogen mensen wel meedoen, maar dan zelf een passende overall regelen.



helaas heb ik geen bron.

