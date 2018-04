Inwoners uit Peking moeten voortaan betalen als ze de lift willen nemen

In de Chinese hoofdstad Peking is momenteel een experiment bezig waarbij inwoners moeten betalen voor hun liftgebruik. Het geld zou gebruikt worden voor onderhoud.



De test loopt momenteel in elf appartementsgebouwen in Daxing, een wijk in het zuiden van Peking. Wie de lift neemt betaalt gemiddeld 0,2 yaung of 0,26 eurocent per ritje. Bewoners kunnen een tienbeurtenkaart kopen en dan per liftgebruik het geld laten afschrijven. De beslissing lijkt op het eerste zicht vreemd, maar er zit een logische redenering achter



Een lift in een appartementsgebouw is in tegenstelling tot westerse landen nog niet zo ingeburgerd in China. Pas de laatste twaalf jaar wordt de dure infrastructuur geplaatst. Door nu geld te betalen voor de lift, kunnen de kosten gerecupereerd worden en is er een budget voor onderhoud.



In Daxing staan er gemiddeld 2000 appartementsgebouwen, moest de taks ingevoerd worden zou dit een enorme verbetering zijn voor de infrastructuur van de gebouwen. Hoewel het merendeel van de bewoners blij is dat ze geen zware boodschappen meer de trap op moeten sleuren, blijft de kostprijs van 13 euro per maand toch moeilijk verteerbaar. Maar daar hebben enkele snoodaards al een oplossing voor: gewoon samen de lift nemen. je bespaart er zowel geld als energie mee. Goed over nagedacht dus.

Laat Mark Rutte het maar niet horen.

Maar daar hebben enkele snoodaards al een oplossing voor: gewoon samen de lift nemen.

ben je al een snoodaard als je samen de lift neemt? ik had daar meer van verwacht ben je al een snoodaard als je samen de lift neemt? ik had daar meer van verwacht

