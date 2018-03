Wat elke ouder al wel vermoedde, blijkt waar: badeendjes zijn ťcht vies

Op het eerste gezicht zijn het schattige beestjes, de gele (of blauwe of roze) eendjes waarmee kinderen in bad spelen. Schattig, maar wel potentieel ziekteverwekkend, blijkt nu uit onderzoek van Zwitserse en Amerikaanse wetenschappers.



In vier van de vijf badeendjes die onderzoekers onder de loep namen, werden 'potentieel ziekteverwekkende bacteriŽn' gevonden, met name in het viezige water dat uit de eendjes kan worden gespoten. Onder die bacteriŽn bevonden zich vervelende varianten als Legionella en Pseudomonas aeruginosa, een bacterie die vaak de oorzaak is van infecties die in het ziekenhuis worden opgelopen.



De wetenschappers van onder meer de Universiteit van Illinois en de Technische Hogeschool van ZŁrich vonden een opvallend hoog en gevarieerd aantal bacteriŽn en schimmels in de eendjes: tot wel 75 miljoen per vierkante centimeter. In bepaalde hoeveelheid kunnen bacteriŽn helpen om het immuunsysteem van een kind te versterken, maar in de verkeerde hoeveelheden kunnen ze ook infecties veroorzaken aan de ogen, oren en ingewanden.



Om te voorkomen dat er zoveel bacteriŽn en schimmels in het badspeelgoed komen, moeten polymeren van hogere kwaliteit worden gebruikt, zeggen de onderzoekers. Hun onderzoek is het eerste diepgaande naar dit onderwerp en werd deels gefinancierd door de Zwitserse overheid.

Reacties

29-03-2018 16:55:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.891

OTindex: 61.721

Quote:

Wat elke ouder al wel vermoedde, blijkt waar: badeendjes zijn écht vies



Maar dat geldt niet voor onze speciale knuffelbadeend hoor! Maar dat geldt niet voor onze speciale knuffelbadeend hoor!

29-03-2018 16:59:34 allone

Stamgast



WMRindex: 33.078

OTindex: 63.605

@Mamsie :

Maar dat geldt niet voor onze speciale knuffelbadeend hoor! QuoteMaar dat geldt niet voor onze speciale knuffelbadeend hoor! maar die neem ik ook nooit mee in bad

29-03-2018 17:08:11 stora

Stamgast



WMRindex: 9.664

OTindex: 1.155



, daarom zijn sommige badeendjes dus groen

Die zijn ziek Badeendjes eten niets, maar op tv zag ik dat een badeendje werd opengesneden en wat een viezigheid zit erin. @allone , daarom zijn sommige badeendjes dus groenDie zijn ziek

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: