Zwevende ijskristallen reflecteren licht

Het lijkt een beetje op het noorderlicht, maar het is iets anders. De snijdende kou zorgde zondag in Sint-Petersburg voor een bijzonder weerfenomeen: lichtzuilen. Op social media werden foto's gedeeld van het verschijnsel dat kort te zien was.Het was de afgelopen nachten min 20 in de Russische stad Sint-Petersburg. Door die lage temperatuur konden zogeheten 'lichtzuilen' ontstaan.Die worden veroorzaakt door de reflectie van licht tegen ijskristallen, die door de kou door de lucht zweven. Inwoners van Sint Petersburg deelden foto's van de lichtzuilen op Instagram.