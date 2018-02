Pauw mee het vliegtuig in voor emotionele steun

Een pauw mee het vliegtuig in nemen als 'emotionele ondersteuning' tijdens de vlucht. Moet kunnen, vond een vrouw uit het Amerikaanse New Jersey. Maar de vliegmaatschappij dacht daar anders over...In Amerika mogen reizigers met hun (huis)dier vliegen als het dier hen emotionele steun kan bieden. Denk aan een hulphond die iemand met PTSS rustig kan houden. Vorig jaar nam een vrouw haar varkentje mee de cabine in omdat het dier haar hielp met haar vliegangst, tot grote irritatie van haar medepassagiers.Op de schouderEen vrouw uit New Jersey besloot haar pauw mee te nemen. Ze had zelfs een ticket gekocht voor de vogel en wandelde afgelopen week met het dier Newark Liberty International Airport binnen. De vogel zat rustig op haar schouder, op af en toe een klapperende vleugel na.Fox News meldt dat United Airlines weigerde het dier mee te nemen. Een woordvoerder zei dat ze het dier als haar 'persoonlijke ondersteuning' beschouwde en daarom mee wilde nemen. "Dit dier voldoet niet aan de regels die gelden voor het meenemen van huisdieren", zegt de woordvoerder.