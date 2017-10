Kok van Aziatisch restaurant in Didam jaagt overvallers weg met pollepel

Bij een Aziatisch restaurant aan de Kerkstraat in Didam hebben twee vrouwen en een man woensdagavond geprobeerd een overval te plegen. Die mislukte omdat een kok van het restaurant de indringers met zijn pollepel wegjaagde.



De overvallers probeerden naar binnen te komen door net te doen alsof ze de weg naar een bepaalde locatie zochten. Omdat het restaurant al een keer eerder was overvallen, kreeg de eigenaar argwaan. Hij haalde zijn kok erbij. Die werkte de indringers naar buiten met zijn pollepel.



Het drietal sloeg vervolgens met hoge snelheid op de vlucht in een leaseauto. De politie is nog op zoek naar de overvallers.

