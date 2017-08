Interpol stuurt kaarten aan gezochte criminelen

Met een serie prentbriefkaarten probeert Europol achter de verblijfplaats te komen van Europa's gevaarlijkste voortvluchtige criminelen. De Europese politieorganisatie vraagt het publiek de briefkaarten zoveel mogelijk te delen om zo te achterhalen waar deze criminelen zitten.Het gaat om criminelen die zware misdrijven op hun kerfstok hebben en die zich vermoedelijk schuilhouden in een ander land. Volgens Europol hebben de gangbare opsporingsmethodes niets opgeleverd, vandaar dat de hulp van het publiek wordt ingeroepen.Aan de Kroatische moordverdachte Marko Nicolic schrijft Europol: "Beste Marko, de Adriatische wateren missen je. Kom naar ons voor een zeiltrip die je nooit meer vergeet. Groeten, de politie". De tekst op de kaart aan de Finse fraudeur en vervalser Jaakko Ilari Nurminen luidt: "We weten dat je een meestervervalser bent. Maar er is maar één kerstman en die wil jou terug".De Belgische drugssmokkelaar Artur Nawrocki wordt teruggelokt met de tekst: "Belgische frieten zijn de beste en we weten dat je ze mist. Kom er weer van smullen - we hebben een leuke verrassing voor je in petto".De website EUMostWanted.eu is begin vorig jaar gelanceerd. Van de criminelen die daar te zien waren, zijn er intussen 36 gearresteerd. Elf van hen werden opgepakt dankzij informatie van het publiek. Vier gaven zichzelf aan.