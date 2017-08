Prikkelarme kermis uitkomst voor autisten en epileptici

Kermis. Dat is lawaai, licht en actie. Vooral de Tilburgse kermis, een van de grootste van Europa. Tien dagen lang, met zo'n 250 attracties die een ware muur van geluid en licht produceren. Maar niet vandaag, op Blauwe Zondag. Dan gaan twee uur lang de geluidsinstallaties uit en de lichten worden gedimd.



Dat heeft de gemeente Tilburg opgenomen in de vergunning van de kermisexploitanten. Deelname is verplicht, van 12.00 tot 14.00 uur wordt een prikkelarme kermis door de gemeente gegarandeerd.



Zo kunnen mensen die niet tegen al dat lawaai kunnen ook eens lekker naar de kermis. Het kan dan gaan om mensen met autisme, ADHD, epilepsie of hooggevoeligheid.



"We draaien al zes jaar een Blauwe Zondag", zegt de Tilburgse wethouder Erik de Ridder, "maar je zag toch dat sommige exploitanten niet meededen en gewoon het geluid vol aanzetten. En dan werkt het niet. Want dan kan jouw favoriete attractie wel lekker prikkelarm zijn, maar als de buren enorm kabaal maken, heb je daar gewoon last van." Daarom besloot Tilburg licht en geluid tussen twaalf en twee op zondag te verbieden.



De meeste exploitanten kunnen daar prima mee leven, maar een enkeling moppert. "Lawaai hoort bij de kermis", zegt een exploitant van een schiettent. "Ik vind dit heel jammer, maar we kunnen er niets tegen doen. Het is verplicht." Anderen vinden dat gezeur. "Wat is nou twee uurtjes op tien dagen kermis. Dat moet toch kunnen".

Reacties

03-08-2017 11:23:18 Mamsie

Het lijkt mij een verademing. Even die rotherrie weg.

