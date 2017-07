Massagraf ontdekt in Maastricht

Bij de walmuur tussen Looiersgracht en Verwerhoek in hartje Maastricht is een graf met vijftig tot zestig skeletten aangetroffen. Een bijzondere vondst, vinden de archeologen die de beenderen blootlegden.De skeletten zijn de afgelopen weken gevonden op de bouwplaats waar de Looiershof moet komen, een exclusief woonoord in het ­Jekerkwartier. Een week geleden werden de omwonenden per brief geďnformeerd over de vondst van ‘een massagraf’ achter hun huizen, mogelijk een gevolg van een epidemie die eeuwen geleden in korte tijd veel slachtoffers maakte.Archeoloog Antoine Mientjes spreekt liever van een ‘nood­begraving’. Massagraf roept associaties op met genocide en daar was op deze plek geen sprake van.De archeologen stuitten aanvankelijk alleen op funderingen van oude fabrieken, waterputresten, aardewerk en drie skeletten aan de zuidkant van het bouwterrein, vermoedelijk van een ouderpaar met een kind van een jaar of negen. Niks uitzonderlijks. Dat werd het wel toen aan de noordzijde aan een oude muur bij een droge gracht van de Jeker werd gegraven en het ene na het andere skelet aan de oppervlakte kwam.