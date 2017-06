Borstvoeding bevat meer dan 700 soorten bacterien

Wetenschappers verzamelden moedermelk die kinderen kort na de geboorte, na een maand en na zes maanden kregen. Vervolgens bestudeerden ze hoeveel verschillende soorten bacteriŽn erin zaten. De eerste melk die een vrouw na de bevalling produceert Ė ook wel colostrum genoemd Ė bleek soms wel meer dan 700 soorten micro-organismen te bevatten. En dat is veel meer dan de wetenschappers vermoedden.



In de eerste moedermelk zaten bacteriŽn uit geslachten als Weissella, Staphylococcus, Streptococcus en Lactococcus. In de moedermelk die kinderen tussen de eerste en zesde maand kregen, zaten bacteriŽn die vooral in de mond leven: Leptotrichia en Prevotella, bijvoorbeeld. ďWe zijn nog niet in staat om vast te stellen of deze bacteriŽn de mond van de baby koloniseren of dat de bacteriŽn van de baby zich mengen met de bacteriŽn in de moedermelk en dus de samenstelling ervan veranderen,Ē schrijven de onderzoekers in het blad American Journal of Clinical Nutrition.



Deze bacteriŽn helpen het kindje bij het verteren van de melk, en helpt de baby zijn immuunsysteem op te bouwen.



Uit het onderzoek blijkt ook dat de moedermelk van vrouwen met overgewicht en vrouwen die tijdens de zwangerschap meer dan men mag verwachten, aankomen, minder divers is. In hun moedermelk zitten dus minder verschillende soorten bacteriŽn. Ook de moedermelk van vrouwen die middels een keizersnede bevallen is minder divers, tenzij de keizersnee niet gepland is. Dat wijst erop dat de hormonen van de moeder op het moment van bevallen een grote invloed uitoefenen op de moedermelk. ďHet gebrek aan signalen van fysieke stress en hormonale signalen die optreden tijdens de bevalling, kunnen invloed hebben op de microbiŽle samenstelling en diversiteit van de borstvoeding.Ē

