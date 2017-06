Slaperige vreemdeling bij studente in bed

Een studente in Leiden kreeg zondagochtend vroeg onaangekondigd en onaangenaam bezoek. Een voor haar onbekende man in onderbroek kroop plotseling bij haar in bed. Hij was niet meer wakker te krijgen.



Toen de politie arriveerde, lag de man nog steeds in dromenland. Van wat pijnprikkels werd hij wakker, maar er viel geen gesprek te voeren. Ook zijn kleren waren nergens te vinden. De man is meegenomen voor huisvredebreuk.



Aangekomen in de cel trok hij opnieuw de deken over zich heen en sliep rustig verder. Hij was 'binnen 10 seconden weer vertrokken', aldus de politie op Facebook.

De man is meegenomen voor huisvredebreuk. Moet dat niet zijn "bedvredebreuk?

