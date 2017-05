Burgernetmelding verstoort twee minuten stilte in Kerkrade

Een burgernetmelding heeft de twee minuten stilte in Kerkrade verstoord. Rond 20.00 uur begonnen in de Limburgse gemeente mobiele telefoons te trillen en piepen.



De melding werd gedaan omdat een meisje vermist was in het net over de grens gelegen Herzogenrath in Duitsland. Een paar minuten later piepten de telefoons opnieuw omdat het meisje terecht was.



De politie in Limburg bevestigt dat de oproep is gedaan. "Maar de melding is officieel om 19.58 uur gedaan en het tweede bericht kwam om 20.02 uur." De woordvoerder kon persbureau ANP niet vertellen waarom er was besloten zo dicht op het stiltemoment een melding te versturen.

Het nieuws staat hier bijna nog sneller dan in de reguliere krant Hoezo wmr is niet actueel.Het nieuws staat hier bijna nog sneller dan in de reguliere krant

Wat is het probleem? Als je stilte wilt, dan zet je je telefoon/mobieltje toch ook op stil?!



Mooi dat het meisje zo gauw weer gevonden is



Wat is het probleem? Als je stilte wilt, dan zet je je telefoon/mobieltje toch ook op stil?!

Mooi dat het meisje zo gauw weer gevonden is

