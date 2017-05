Man vraagt om glutenvrij ontbijt in vliegtuig en krijgt een banaan

Martin Pavelka is allergisch voor gluten. Op een vlucht van Tokio naar Sydney vroeg hij een glutenvrij ontbijt aan. Hij keek gek op toen dat een banaan bleek te zijn en verder niets anders.De 32-jarige Brit was naar eigen zeggen sprakeloos toen hij een banaan kreeg met een sticker erop met daarop 'GF' - glutenvrij. "Toen de stewardess bij me kwam, zei ze 'we hebben een speciale maaltijd voor je en gaf me de banaan", vertelt hij aan de Standard.Volgens Pavelka moesten de andere passagiers een beetje lachen. "Zij kregen een volledig ontbijt met eieren, yoghurt, champignons, worst en brood."Een banaan is glutenvrij, dus in wezen heeft vliegmaatschappij All Nippon Airways zich aan zijn dieetwensen gehouden. "Het was de enige maaltijd tijdens de vlucht, die negen uur duurde. Voor ruim 2000 dollar verwachtte ik wel iets meer."Pavelka heeft een klacht ingediend bij de vliegmaatschappij, maar heeft nog niets gehoord.De Brit is niet de enige die weleens een gekke reactie kreeg nadat was aangegeven dat er rekening moest worden gehouden met een allergie. Op een oproep op onze Facebookpagina stromen de reacties binnen.Zo blijkt personeel in restaurants niet altijd te weten wat er precies wordt bedoeld met een allergie. Miriam schrijft: "Ik mag geen gluten, zeg ik als ik ergens wil eten. Dat kunt u dat beter niet eten, zegt een serveerster, want daar zit melk in. Hoe bedoel je... productkennis."Ook wordt er niet altijd geluisterd naar gasten, blijkt uit het verhaal van Karen. "Bij een restaurant aangegeven dat ik geen fruit op mijn ijs wilde, omdat ik voor bijna alle fruitsoorten allergisch ben. Toen kreeg ik heerlijk bosvruchtenijs en citroenijs. Toen ik daarop wees, werd er gezegd: maar het ligt er toch niet op! Zo erg zal het dan toch niet zijn voor u! Daar nooit meer gegeten."In sommige gevallen kan het ook heel gevaarlijk zijn, vertelt Michelle. Zij heeft een ernstige notenallergie en had dit verteld in een restaurant. "Als voorgerecht hadden we een stokbroodje met kruidenboter. Echter was de kruidenboter verrijkt met pesto en de pesto gemaakt met walnoten! 10 minuten later lag ik in de ambulance. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen",schrijft ze.Gisela is allergisch voor olijfolie. "Ontzettend vervelend in deze tijd. Er is geen restaurant die dat spul niet gebruikt, behalve (als het goed is) Aziatische restaurants." Er wordt niet altijd fijn gereageerd als Gisela meldt dat ze niet tegen olijfolie kan. "Maar ik moet het toch melden."Ook zij liep een keer tegen onwetendheid van de bediening aan. "Ik kreeg een keer een carpaccio met olijven erop. Niet geweldig, omdat je dan weet dat ze het niet snappen en je daardoor niet meer kan genieten van het eten. Heb de carpaccio niet gegeten, wel andere dingen en ziek geworden."Gisela gaat sindsdien alleen nog naar de Chinees en de Japanner. "Het lijkt wel alsof mensen niet kunnen koken zonder dat spul, heel erg jammer."