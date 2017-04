Algerijn maakt enorme sprong en redt verstrikte walvis





De Algerijn sprong van grote hoogte in het water om de walvis te bevrijden uit zijn benarde positie. Het duurde een minuut of tien voordat de man het touw had doorgesneden, maar uiteindelijk lukte het hem en kon de walvis wegzwemmen.



Beelden van de redding, waarschijnlijk op 19 april, zijn op YouTube verschenen en al bijna een miljoen keer bekeken.

Filmpje Een Algerijns bemanningslid van een olietanker heeft waarschijnlijk het leven gered van een walvis. Het dier was verstrikt geraakt in een touw dat de tanker verbond met een reddingsboot erachter. De tanker was net de haven van Skikda uitgevaren.De Algerijn sprong van grote hoogte in het water om de walvis te bevrijden uit zijn benarde positie. Het duurde een minuut of tien voordat de man het touw had doorgesneden, maar uiteindelijk lukte het hem en kon de walvis wegzwemmen.Beelden van de redding, waarschijnlijk op 19 april, zijn op YouTube verschenen en al bijna een miljoen keer bekeken.

Reacties

26-04-2017 08:50:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.930

OTindex: 13.928

Mooi gedaan.

Maar ik vraag me toch af waar die walvis in verstrikt is geraakt. Zo te zien niet van een lijntje van het schip.

26-04-2017 10:02:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.552

OTindex: 54.012



Geeft niet, hoofdzaak is dat het dier gered is. Ik zie ook niet wat er eigenlijk gebeurt.Geeft niet, hoofdzaak is dat het dier gered is.

26-04-2017 10:33:20 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 4.946

OTindex: 14.715

Dat is behoorlijk lef hebben! Dat is aardig wat meer dan een sprong van de hoge duikplank en er is ook een risico dat die walvis in paniek raakt en hem een klap met zijn staart geeft.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: