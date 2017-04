Eigenwijze Belg moet auto uitgraven in hartje Rotterdam

Het lijkt nogal logisch om niet door te rijden als je een opengebroken weg ziet. Een Belg trok zich daar gisteravond in het centrum van Rotterdam niets van aan. En dat heeft-ie geweten.De man zag dat de weg opengebroken was, maar reed toch door. Hij kwam vast te zitten in het zand.Een sleepkabel bleek helaas niet lang genoeg. En ook de takeldienst kon niets voor de Belg betekenen. Er zat dan ook niets anders op dan te gaan graven om de auto los te krijgen. "Geen grap", laat de politie van Rotterdam weten.