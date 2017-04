Goudschat uit Tachtigjarige Oorlog gevonden

Bij het werk aan de riolering in Loppersum zijn werkers gestuit op een schat met gouden munten. De schat lag in de kelder van een oude woning die tevoorschijn kwam tijdens het graven.Volgens burgemeester Albert Rodenboog is het een unieke vondst. Alle munten komen uit de zestiende eeuw.Het gaat om een verzameling van 48 goudguldens en een Tudor-penning. De goudguldens komen uit Duitse steden als Keulen, Hamburg en Bonn. De oudste munt is van 1501, de jongste uit 1592. Op alle munten staan heiligen afgebeeld.De experts denken dat de schat verstopt is tijdens het de Tachtigjarige Oorlog. Het zogenoemde Schansenbeleg duurde van 1588 tot 1594 en eindigde in een overwinning voor de Republiek tegen de Spaanse troepen. Loppersum werd in 1591 geplunderd door Engelse soldaten die aan de kant van Nederland meevochten.