Man komt op negentigste uit de kast als transgender

Al heel zijn leven wist de Brit Peter Davies dat hij in het verkeerde lichaam was geboren. Het duurde echter tot zijn negentigste voordat hij uit de kast kwam. Nu is de transgender een hormonenkuur gestart en heet hij Patricia.,,Het is alsof er een last van mijn schouders is gevallen. Ik leefde in een leugen", zegt Patricia uit Leicestershire. ,,Ik heb het zo lang stilgehouden. En nu heb ik het verteld aan enkele buren. Iedereen reageerde positief. 'Maak je geen zorgen', zeiden ze. 'Het belangrijkste is dat jij gelukkig bent'.'',,Ik wist sinds mijn derde dat ik eigenlijk een meisje was'', verklaart Patricia, een gepensioneerde fotograaf die diende in het leger tussen 1945 en 1948. ,,Ik wilde alleen met meisjesspeelgoed spelen. Mijn moeder ging daar soms wel in mee, want ze zag er geen probleem in'', aldus de oorlogsveteraan.Zes jaar geleden overleed haar echtgenote na 63 jaar huwelijk. Na het bekijken van een televisiereeks in 2015 over jonge transgenders besloot Patricia uit de kast te komen. Sindsdien zijn mannenkleren voor Patricia uit den boze. ,,Ik draag een rok en een blouse. En ik ben begonnen met een hormonenkuur. Het mooiste is dat de mensen me accepteren zoals ik ben. Ik heb nog geen enkele negatieve reactie gehad.''