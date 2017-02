Vreemde kriebel in neus blijkt te leven en heeft voelsprieten

Toen de 42-jarige Selvi uit het Indiase Chennai dinsdag opstond, had ze een vreemde kriebeling in haar neus. Een dag later wist ze hoe dat kwam. En het was een onaangename verrassing.



Toen ze wakker werd, had Selvi even het gevoel dat ze een koutje voelde opkomen. Maar later op de dag begon het ondraaglijk te kriebelen in haar neus, en werd ze naar een ziekenhuis gebracht. Daar constateerden de artsen dat er iets in haar neus zat.



In een volgend ziekenhuis werd met een waterpomp geprobeerd het obstakel weg te zuigen, maar dat mislukte. Een derde ziekenhuis opteerde voor een scan, nadat artsen hadden vastgesteld dat er 'iets van buitenaf in haar neus zat dat leek te bewegen'.



Toen Selvi ademhalingsmoeilijkheden kreeg, werd zij overgebracht naar een vierde ziekenhuis, het Stanley Medical College and Hospital, waar de artsen via een endoscoop ontdekten dat het 'ding' in haar neus voelsprieten had. Het bleek een volgroeide kakkerlak te zijn, zegt een arts in de India Times. Die zat in de neusholte tussen de ogen, dicht bij de hersenen. "Het dier leefde. En het leek erop dat het er niet uit wilde komen."



Een pomp hielp niet, omdat het dier zich vastklampte aan het weefsel in de neus. "We kregen het beest pas los door zowel de pomp als een tang te gebruiken." De operatie duurde 45 minuten.



Doktoren van het Stanley-ziekenhuis hadden in het verleden al kralen, een celbatterij, een bloedzuiger en een krijtje uit neuzen gehaald, maar 'nog nooit een kakkerlak, zeker niet zo'n grote'.

Gatverdegatver!!!! Toch te eng voor woorden!

@Mamsie : wat kriebelt er allemaal in jouw neus en oren?

Oorwurmen en neustorren. En misschien nog andere holbewoners, wie weet! Oorwurmen en neustorren. En misschien nog andere holbewoners, wie weet!

@Mamsie : We hebben vrijwel allemaal van die holbewoners. Google bijvoorbeeld maar eens op 'Demodex folliculorum'.

: We hebben vrijwel allemaal van die holbewoners. Google bijvoorbeeld maar eens op 'Demodex folliculorum'. Quote @Mamsie : We hebben vrijwel allemaal van die holbewoners. Google bijvoorbeeld maar eens op 'Demodex folliculorum'. Eigenlijk zijn we een heel universum Er leven meer bacterieën in ons lichaam dan er mensen op aarde zijnEigenlijk zijn we een heel universum

