Wat wij kennen als Coca-Cola had vroeger een ‘monnikenversie’

Een vergeelde folder die in de apotheek van een klooster in Florence is gevonden, beschrijft een 19e-eeuws tonicum gemaakt van cocabladeren en kolanoten. Klinkt dat bekend?



Pater Manuel Russo, rector van het San Marco-klooster aan de Via Cavour in Florence, was bezig met het doorzoeken van het archief van de apotheek toen hij een vergeelde reclamefolder tegenkwam die hij niet herkende. Daarin werd een „elixir vinoso ricostituente“ beschreven — een herstellend wijnelixer — gemaakt van 10 gram Boliviaanse cocabladeren en 30 gram kolanoot, vermengd met wijn, en aangeprezen als een tonicum tegen vermoeidheid als gevolg van ziekte en veroudering. De folder dateert vermoedelijk uit het midden tot eind van de 19e eeuw.



De ingrediënten kwamen hem bekend voor. Het zijn in wezen dezelfde ingrediënten die de Amerikaanse apotheker John Stith Pemberton in 1886 gebruikte toen hij de siroop creëerde die uiteindelijk Coca-Cola zou worden. In de formule van Pemberton — waarin eveneens cocablad-extract en kolanoten werden gecombineerd — werd koolzuurhoudend water gebruikt in plaats van wijn, nadat lokale alcoholwetgeving hem belette de op wijn gebaseerde versie te repliceren die hij oorspronkelijk had ontwikkeld. Zoals The Florentine opmerkte, herinnert deze ontdekking „ons er op fascinerende wijze aan dat de kloosterapotheken van Florence ooit niet alleen centra van het spirituele leven waren, maar ook van wetenschappelijk experimenteren.“



Er is geen bewijs voor een direct verband tussen het Florentijnse recept en de uitvinding van Pemberton, en pater Russo is de eerste om dat te zeggen. „Ik wil geen rechtszaak van Coca-Cola of iets dergelijks over me heen krijgen“, vertelde hij aan The Guardian. „De heer Pemberton heeft zijn eigen recept uitgevonden, en wel zonder alcohol. Bovendien produceerden andere mensen in die tijd dit soort medicijnen met cocabladeren. Dat was vrij gebruikelijk in Italië en Frankrijk. Het enige wat ik kan zeggen is dat de apotheek van San Marco haar eigen recept had.“



Hij heeft gelijk wat de bredere context betreft. In de periode dat Florence de hoofdstad van Italië was, van 1865 tot 1871, was het niet ongebruikelijk dat ambtenaren en kantoormedewerkers tijdens hun pauzes even bij het San Marco-klooster langsgingen om van het tonicum te nippen. Preparaten op basis van cocabladeren waren in de tweede helft van de 19e eeuw een vast onderdeel van de Europese apotheek – de Boliviaanse bladeren bereikten Italiaanse kloosters via missionarissen, lang voordat cocaïne werd gezien als een probleem in plaats van een geneesmiddel en de bladeren in 1961 wereldwijd werden verboden. Een soortgelijk product, Kola Coca, werd in 1885 in Valencia, Spanje, geproduceerd.



„Totdat de Boliviaanse cocabladeren werden verboden,” vertelde pater Russo aan Euronews, „omdat men toen inzag dat cocaïne eerder een probleem dan een geneesmiddel was — zou ik zeggen dat het een van onze bestsellers was.”



De geschiedenis van de apotheek zelf is het waard om even bij stil te staan. Het San Marco-klooster werd gesticht in 1436, en de apotheek opende in 1460 haar deuren om de armen in de buurt te helpen — een detail dat volledig aansluit bij de dominicaanse traditie van geneeskunde en onderwijs ten dienste van de meest kwetsbaren. Het oorspronkelijke pand is nog steeds intact, inclusief de overblijfselen van een krokodil uit de Nijl die al sinds de 17e eeuw aan het plafond hangt – een gangbare praktijk in 19e-eeuwse Europese apotheken om aan te geven dat men toegang had tot zeldzame, exotische ingrediënten. Russo vond in de archieven ook etiketten voor zuivere zuurstof, cognac en gerectificeerde petroleum. „De inventaris in de archieven van de apotheek is ongelooflijk”, zei hij.



De apotheek is vandaag de dag nog steeds in bedrijf, hoewel de vestiging in 1995 naar een ander deel van Florence is verhuisd. Het oorspronkelijke pand staat nog steeds aan de Via Cavour, samen met de krokodil, de lege flessen waarin ooit het elixer zat, en nu ook de flyer die aanleiding gaf tot het gesprek.



Wat betreft het verband met Pemberton: pater Russo houdt het hoofd koel. De overeenkomsten zijn reëel, het bewijs ontbreekt, en ’s werelds beroemdste frisdrank blijft, voorlopig althans, een Amerikaanse uitvinding. Wat de ontdekking in San Marco wel bevestigt, is dat dominicaanse monniken in het Florence van de Renaissance een geavanceerde farmaceutische onderneming runden — ze importeerden exotische ingrediënten via missionaire netwerken, behandelden de armen en produceerden blijkbaar een drankje dat energiek genoeg was om de bureaucratie van een hoofdstad door de middagdip heen te helpen. Of Coca-Cola hen nu iets verschuldigd is of niet, ze verdienen daarvoor de erkenning.

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