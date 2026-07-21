Huurders lopen betaalachterstand op maar willen nu zelf geld zien

Ruim anderhalf jaar ging het goed, totdat een huurder uit Lelystad ineens stopte met het betalen van de huur. De verhuurster wil de huurders nu uit de woning, maar die zeggen alleen te vertrekken als ze 20.000 euro krijgen. Daarop stapte ze naar de rechter.



De man en vrouw met een minderjarig kind huren het huis sinds half 2024. Via de makelaar kwamen de verhuurster en huurder bij elkaar. Dat ging goed en elke maand betaalden ze netjes de huur.



"We hebben de indruk dat ze tot november een fatsoenlijke baan hadden", legt de advocaat van de verhuurster uit.



In december konden ze niet aan hun betalingsverplichting voldoen. Van de verhuurster kregen ze, mede vanwege het kind, een maand uitstel. Van dat uitstel bleek afstel te komen: "Er is misbruik gemaakt van de situatie", zegt ze.



En dus wil ze dat de huurders vertrekken. Haar advocaat vermoedt dat er al vervangende woonruimte is. "Ze zijn veel weekenden met een dure auto naar Roemenië."



Op die auto probeerde de advocaat beslag te laten leggen, maar dat mislukte. Het bleek een geleasede auto te zijn. De verhuurster wilde ook nog in gesprek met haar huurders, maar dat stuitte op dreigementen.



"Ik zou een probleem krijgen als ik in de buurt kwam", vertelt ze aan de rechter. Wat haar betreft is de maat vol. De huurders beloofden meteen te vertrekken als ze 20.000 euro zouden krijgen, maar dat wil ze hen niet betalen.

Reacties

21-07-2026 18:15:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.425

OTindex: 98.957

Ze hebben wel geld om heen en weer naar Roemenië te rijden. Maar niet om de huur te betalen. Of de verhuurder het geld ooit zal krijgen?

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