Vlaamse kip legt uitzonderlijk groot ei

In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei.Wouter Wytynck van de Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen noemt het ei bij de VRT heel uitzonderlijk. "Dat kan deels te maken hebben met de leeftijd, want we weten dat oudere kippen in staat zijn om grotere eieren te leggen."Het ei werd gelegd door een hen van Ruth Huyghe uit Tielrode, een dorp onder Antwerpen. "Ik zag meteen dat het reusachtig was", zegt Huyghe. "Ik haalde er meteen de weegschaal bij en zocht online op wat gebruikelijk is en het bleek dat dat toch bijna twee keer zo groot was als een normaal ei."De Vlaamse maakt zich wel zorgen om de kip die het ei legde. "Ik hoop vooral dat het geen pijn gedaan heeft, want zo'n groot ei kan er toch niet vlot uitkomen?", vraagt ze zich af bij de Vlaamse omroep.Volgens Wyntynck is er waarschijnlijk sprake van een 'constructiefout'. "De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eidooier in de eischaal zit", legt hij uit.Wat de eigenaresse met het ei gaat doen weet ze nog niet helemaal zeker. "We willen het nu nog eventjes bekijken, maar wij bakken wel vaker een omeletje en de kans is groot dat het ook nu in de pan zal belanden."