Belastingbetaler betaalt voor filmpjes politici

Nederlandse politici maken vaker gebruik van sociale media om hun boodschap over te brengen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van De Telegraaf, waaruit naar voren komt dat deze activiteit de belastingbetaler meer dan 3,5 miljoen euro heeft gekost sinds 2020. 'Dat vind ik absurd. Wie betaalt het? Wij!', zegt jurist Bram Moszkowicz.



Amerikakenner Raymond Mens snapt wel waarom steeds meer politici actief zijn op sociale media: 'Je bereikt gewoon veel mensen op sociale media.' Tafelgenoot Bram Moszkowicz vindt dat 'het ook wel mag, maar het mag geen 3,5 miljoen kosten.'



'Als je het uit eigen zak betaalt, vind ik het prima wat je doet'

De tafel trekt de vergelijking met opiniemaker Lale Gül, die ook aan tafel zit en actief is op sociale media. 'Wat Lale doet betaal ik niet, maar wat zij doen betalen wij allemaal, absurd,' besluit Moszkowicz.

Reacties

21-07-2026 08:07:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.421

OTindex: 98.955

Ach. Is Bram nog in t nieuws.

21-07-2026 12:05:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.351

OTindex: 28.943

Alle mensen zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. (vrij naar "Animal Farm" van George Orwell)

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