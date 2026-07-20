Nepagenten in Assen slaan modderfiguur: Alle elf pogingen zijn mislukt

Meerdere mensen hebben donderdag melding gemaakt van nepagenten die actief zijn in Assen. "We hebben elf meldingen ontvangen, maar er is geen enkele poging tot oplichting gelukt", laat de politie tevreden weten. "Het betekent dat mensen alert zijn en steeds meer herkennen dat iets niet in de haak is."

Donderdag verscheen een Burgernet-melding in Assen met daarin de waarschuwing dat nepagenten actief zijn in de stad. Zij vragen onder andere om geld, sieraden of bankpas bij hen in bewaring te geven. Geadviseerd wordt om 112 te bellen als je bent benaderd.

De politie bevestigt dat ze nog onderzoek doet en dat er nog niemand is aangehouden.

Reacties

20-07-2026 16:51:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.406

OTindex: 98.949



Dat is toch ook een idioot idee!! Waarom zou een agent - echt of niet - mij om geld sieraden of bankpas vragen?Dat is toch ook een idioot idee!!

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