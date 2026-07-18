Canadees dorp geeft bomen mensenrechten

Het Canadese dorpje Terrasse-Vaudreuil schrijft geschiedenis! Als allereerste gemeente in Canada herkent dit dorp van 2.000 inwoners bomen officieel als levende wezens mét eigen rechten. De gemeenteraad stemde unaniem voor een nieuwe wet. Bomen hebben daar vanaf nu officieel recht op leven, natuurlijke groei en herstel. Het klinkt misschien bizar, maar het past perfect in een wereldwijde trend waarin de natuur steeds vaker eigen rechten krijgt.



Hoe ze op het idee kwamen? Door een Franstalige documentaire. Burgemeester Michel Bourdeau vertelt dat die film de ogen van de inwoners echt heeft geopend. Iedereen beseft nu dat bomen ademen, via hun wortels met elkaar kletsen en samenwerken als één groot organisme. "Een boom is eigenlijk net als een mens," vindt de burgemeester. "Hij leeft, drinkt en beschermt ons." Het hele dorp staat dan ook achter de beslissing.



Wat betekent dit in de praktijk?

De nieuwe status is niet zomaar een mooi praatje, want er verandert meteen een hoop. De gemeente gaat alle lokale regels aanpassen om bomen keihard te beschermen. Moet er toch eentje gekapt worden? Dan is vervanging vanaf nu verplicht. Om het dorp nóg groener te maken, deelt de gemeente binnenkort zelfs gratis bomen uit aan de inwoners. Volgens de burgemeester zijn bomen dé perfecte gratis airco tegen de zomerhitte, maken ze de lucht schoon en zijn ze onmisbaar voor de natuur.

Reacties

18-07-2026 10:54:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.377

OTindex: 98.935



En hoe is het met de rechten van



Laatste edit 18-07-2026 10:56 Ja. Bomen zijn van levensbelang. Dus goede trend.En hoe is het met de rechten van deze mensen?

18-07-2026 11:49:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.318

OTindex: 28.941

Krijgen mensen nu ook bomenrechten?

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