Overbelast stroomnet, bibliotheek Utrecht zet roltrap stil

Bij warm weer staan de roltrappen in de bibliotheek in de binnenstad van Utrecht uit.De bieb kiest daar voor omdat als gevolg van het overbelaste stroomnet een beperkte hoeveelheid stroom per dag mag worden gebruikt. Gevolg is dat de airco aanblijft en de roltrappen worden stilgezet, meldt RTV Utrecht.Het is zo druk op het stroomnet dat sinds 1 juli in Utrecht en wijde omgeving een aansluitstop geldt. Aanvragen voor nieuwe aansluitingen komen op een wachtlijst.Ook bestaande gebruikers, zoals de bibliotheek aan de Neude in Utrecht, voelen de gevolgen. "Wij hebben een contract met de netbeheerders", legt bibliotheekdirecteur Deirdre Carasso uit. "Daarin staat hoeveel stroom we elke dag mogen gebruiken."Vanwege die netcongestie zijn de netbeheerders streng, zegt Carasso. De bibliotheek mag niet over de maximumcapaciteit heen.Op warme dagen betekent dat creatief zijn. Als de airco's harder werken, moeten andere apparaten uit. Zo wordt bij 27 graden de roltrap naar beneden uitgezet, zegt Carasso. Bij 30 graden gaat ook de roltrap naar boven uit.Verder gaan digitale informatieschermen soms op zwart. Ook worden de ovens in de cafés 's ochtends vroeg en 's avonds laat schoongemaakt om zo min mogelijk stroom te verbruiken tijdens de piekuren.Directeur Carasso is niet gelukkig met de keuzes die ze moet maken. "Toen het ontzettend warm was in de stad, zo'n 37 graden, zaten hier echt duizenden mensen", zegt Carasso. "Veel ouderen die het veel te warm hadden in hun eigen huis zochten hun toevlucht in de bibliotheek."De bibliotheek staat op de verkoelingskaart van de gemeente. Daarop kunnen inwoners koele plekken vinden als het in huis te warm wordt.Als het aan Carasso ligt, krijgt haar bieb daarom een uitzonderingspositie op het stroomnet, net als bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. "Ik denk dat bibliotheken in Nederland dat ook verdienen", stelt ze. "Omdat wij voor heel veel mensen een toevluchtsoord bij hitte zijn."De lijst met instellingen en bedrijven die voorrang krijgen bij de stroomverdeling, wordt opgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Het gaat om een landelijke lijst, dus heeft Carasso de kwestie aangekaart bij de landelijke Vereniging Openbare Bibliotheken. Ze hoopt nu dat die bij de ACM een uitzonderingspositie kan regelen."Maar dat is niet van de ene op de andere dag geregeld", zegt ze. Voorlopig staan de roltrappen in Utrecht dus stil op warme dagen. Bezoekers kunnen in de tussentijd met de trap. Of met de lift, want die werkt wel.