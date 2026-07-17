Studiebeurs als beloning voor gamen door universiteit in VS

Gamen is vanaf nu officieel een investering in je toekomst! De Amerikaanse University of Silicon Valley komt met een geniale nieuwe studiebeurs: de Max Achievement Scholarship. Hiermee kun je serieus tot 15.000 dollar per jaar cashen, puur door het behalen van extreem zeldzame in-game achievements. Waar je ouders vroeger zeiden dat je je tijd zat te verdoen, ziet deze universiteit die loodzware platinum trophies juist als hét bewijs van discipline, focus en keihard doorzettingsvermogen.



Het werkt als volgt: je pakt maximaal 5.000 dollar per trimester. Maar let op, je krijgt het niet cadeau. Ze kijken specifiek naar brute prestaties in games zoals Final Fantasy XIV, Hades, Minecraft en Risk of Rain 2. Denk aan de legendarische Max Cape in Old School RuneScape. Speel je iets anders? Dan moet de achievement zo bizar moeilijk zijn dat minder dan 5 procent van alle spelers wereldwijd hem heeft gehaald.



Het programma start nu als een exclusieve pilot met een kleine groep van tien tot vijftien studenten. Als dit een succes wordt, rollen ze het groter uit. Dus als iemand je de volgende keer vraagt waarom je nóg een nacht doorhaalt voor die ene onmogelijke trophy, kun je met een strak gezicht zeggen dat je gewoon keihard aan het studeren bent voor je beurs!

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