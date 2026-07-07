Ruimteballen op Australisch strand: niet van aliens, wel gevaarlijk

Op een strand in Australië zijn afgelopen weekend zes metalen ballen aangespoeld. Waarschijnlijk gaat het om brandstoftanks die zijn gebruikt voor een raketlancering, maar dat wordt nog onderzocht.De eerste drie ballen spoelden vrijdag al aan op Forrest Beach in de regio North-Queensland, in het noordoosten van het land. Zaterdag volgde een vierde en zondag nog twee. De mysterieuze voorwerpen veroorzaakten veel beroering in het afgelegen gehucht met maar een paar honderd inwoners.Acacia Griffiths kreeg te horen dat ze snel met haar drie kinderen moest evacueren omdat de voorwerpen op 500 meter van haar huis waren gevonden, vertelt ze de zender ABC. "Ik vulde wasmanden met kinderkleren en belangrijke papieren om in de auto te kunnen gooien. Ik maakte me echt zorgen."Ondertussen rukten de hulpdiensten groot uit, met verschillende brandweerauto's, politieagenten en helikopters en drones die het strand afspeurden.Uiteindelijk besloot Griffiths toch thuis te blijven om haar vee niet in de steek te hoeven laten. Al snel bracht de brandweer de afzetting ook terug tot 50 meter. Inmiddels was duidelijk geworden dat de ballen waarschijnlijk raketonderdelen waren, specifiek de brandstoftanks die na de eerste of tweede trap op weg naar de ruimte worden afgeworpen."Ze worden daadwerkelijk ruimteballen genoemd", zegt de Australische hoogleraar ruimtearcheologie Alice Gorman tegen The Guardian. "Ze kunnen jaren na de lancering nog worden gevonden, ik denk niet dat iemand ze heeft zien neerkomen."Ondanks die logische verklaring grijpen veel Australiërs de kans grappen te maken over The X-Files of een alien-invasie. "He, Elon Musk, ik denk dat ze wat van je onderdelen hebben gevonden", twittert iemand naar de Amerikaanse ruimtevaartondernemer. "Oeps, ik wist niet dat ik mijn kerstversiering had achtergelaten op het strand", grapt een ander.De Australische brandweer kan minder lachen om de vondst, omdat als het inderdaad brandstoftanks zijn, die waarschijnlijk gevuld waren met hydrazine. Die licht ontvlambare en zeer reactieve stof, kleurloos met een duidelijke ammoniakgeur, is giftig en mogelijk kankerverwekkend voor mens en dier.Vandaar dat de ballen onder politiebewaking zijn weggehaald door brandweerlieden in beschermende pakken. Een woordvoerder waarschuwt Australiërs uit de buurt te blijven als ze nog meer van de ballen vinden en onmiddellijk het alarmnummer te bellen.De Australische ruimtevaartorganisatie ASA probeert momenteel te achterhalen wie precies de eigenaar is van de ballen. Het is niet de eerste keer dat dat nodig is: in 2023 bleek een in Australië aangespoeld stuk ruimtepuin uit India te komen. Ook in Namibië werden in 2011 soortgelijke ballen aangetroffen.