Duitsers vinden duizend botten en tanden bij opknappen van tuin

In de Duitse stad Braunschweig heeft een familie bij het renoveren van de tuin ruim duizend menselijke botten en tanden gevonden. Dat schrijft de Duitse omroep NDR, die de familie interviewde. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit.Twee jaar geleden kochten de 35-jarige Felix Chall en zijn vrouw het huis in de wijk Dibbesdorf. Nu wilden zij de tuin opknappen en bloemperken aanleggen. Toen de twee begonnen met het weghalen van de oude bestrating, vonden zij het eerste bot. Inmiddels gaat er volgens Chall geen dag voorbij dat zij niets vinden.Intussen heeft het gezin met drie dochters meer dan duizend botten en tanden gevonden. Soms ging het om grotere delen van een skelet. De lichaamsresten zijn van zowel kinderen als volwassenen, stelden onderzoekers vast. Ze schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn.Na de vondst van het eerste bot werd een patholoog ingeschakeld, die bevestigde dat het om menselijke botten ging. De gevonden resten werden verder onderzocht; experts vonden geen aanwijzingen die zouden kunnen wijzen op geweldsdelicten. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat daarin mee en behandelt de vondst niet als strafzaak.De identiteit van de overledenen is nog niet achterhaald. Mogelijk gaat dat ook niet meer gebeuren. "Er zijn tot nu toe geen persoonlijke bezittingen gevonden die aanwijzingen zouden kunnen geven over de identiteit", zegt Christian Wolters van het Openbaar Ministerie tegen de Duitse omroep. Waarschijnlijk wordt het onderzoek naar de botten snel gesloten.Een historicus met wie de omroep sprak, zegt dat het huis gebouwd is in de jaren 60. Volgens hem werd de grond daarvoor gebruikt als landbouwgrond. Hij stelt dat het niet ongebruikelijk is dat zulke vondsten worden gedaan, "al gebeurt het vaker in de buurt van kerken. Maar er is geen kerk in de buurt en er is daar ook nooit een begraafplaats geweest."Maar iemand anders meldde zich bij de lokale politie met het mogelijke antwoord op de ongebruikelijke vondsten. Hij zei dat hij zich bouwwerkzaamheden in de jaren 60 in de wijk herinnerde. Volgens hem werd toen grond van een oude begraafplaats gebruikt om percelen op te vullen. Hij zou als kind botten hebben gevonden op een bouwterrein.Een aannemelijke verklaring, maar volgens bewoner Chall beantwoordt die niet alle vragen. Hij stelt dat zijn gezin de botten soms gerangschikt in de grond had gevonden, en dat zou niet stroken met omgewoelde grond.Ondanks de onbeantwoorde vragen hoopt Chall dat de resten ooit op een waardige plek begraven worden. "Als het mijn familieleden waren zou ik ook willen dat ze goed behandeld werden."