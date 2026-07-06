Vreemdgaande mezen kiezen voor mannetjes met beter ruimtelijk inzicht

Vreemdgaande vrouwtjes van een Noord-Amerikaanse mezensoort kiezen als extra partner vaak een mannetje met beter ruimtelijk inzicht dan hun huidige partner. Dat concluderen Noord-Amerikaanse wetenschappers in een onlangs gepubliceerd(opent in nieuw venster) onderzoek.



De Amerikaanse psycholoog en bioloog Carrie Branch en haar collega's van Amerikaanse universiteiten bestudeerden sinds 2018 het gedrag van de Gambelsmees in het Amerikaanse Sierra Nevada-gebergte. Deze mezensoort komt voornamelijk voor in Noord-Amerika.



De onderzoekers bevestigden kleine ringetjes met een chip erin om de poten van de mezen in het gebied en installeerden twee speciale vogelvoeders met meerdere gemotoriseerde deurtjes. In eerste instantie gingen die luikjes altijd open, maar na verloop van tijd nog slechts enkele.



De vogels die het snelst naar het juiste deurtje wisten te gaan, hebben meer ruimtelijk inzicht. Ze onthouden beter waar voedsel is verstopt en zijn dus slimmer, concludeerden de onderzoekers.



Ook bestudeerden ze DNA-materiaal van iedere geringde vogel zodat ze konden zien van welke vogels het nageslacht in nesten afkomstig was. Daaruit bleek dat ruim 30 procent van de jonge vogeltjes in de onderzochte nesten een nakomeling was van een ander mannetje dan de partner van de moedervogel. Ook bleek daaruit dat ruim 70 procent van de onderzochte nesten minstens één jong bevatte waarvan de vader niet de partner van hun moeder was.



Hoewel er ook eitjes met het DNA van 'dommere' vreemdgaande mannetjes werden gevonden, waren de eieren met het DNA van de slimmere vaders met sterkere genen flink in de meerderheid en was hun nageslacht zwaarder. Volgens Branch is dat "zeer overtuigend bewijs dat vrouwtjes goede genen zoeken voor hun kinderen".



Een ander opvallend resultaat: vrouwtjes die zelf slechter presteerden op de geheugentest, hadden vaker buitenechtelijke jongen in het nest. Het lijkt er volgens de onderzoekers dus op dat ze hun eigen cognitieve tekortkomingen compenseren door het nest in te duiken met een slimmere vader.



Een goed ruimtelijk inzicht is voor Gambelsmezen van groot belang. Ze leven in een berggebied met koude winters. Daardoor is het cruciaal om voedselvoorraden te hebben op meerdere plekken. De vogels die het best weten waar die liggen, hebben ook een betere kans om te overleven.

Reacties

06-07-2026 12:30:18 Spotcatus

Erelid



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Als ik een mees was koos ik geen enkel mannetje...scheelt in mei een hoop werk!

06-07-2026 14:26:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.264

OTindex: 98.756

@Spotcatus :

Als je een mees was, vond je het misschien wel leuk werk Als je een mees was, vond je het misschien wel leuk werk

06-07-2026 14:30:10 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.336

OTindex: 59.492

@Spotcatus : Als je een mees was, was je misschien wel doordrongen van het belang van het zo goed mogelijk in stand houden van je diersoort.

06-07-2026 15:04:34 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 944

OTindex: 3.171

@Sjaak : Als ik dan een slimme mees was zou ik zien dat dat weinig zin heeft omdat de mens alles onleefbaar maakt op termijn...

06-07-2026 15:15:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.264

OTindex: 98.756

@Spotcatus : Dan was je een pessimistische mees met weinig hoop voor de toekomst?!

06-07-2026 15:42:43 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 944

OTindex: 3.171

@allone : Misschien wel ja. Gelukkig heb ik als mens wel hoop.

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