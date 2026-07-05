Binnenvaartschip Anna vast onder Stadsbrug in Weert nadat ineens brug daalt

De bemanning van binnenvaartschip Anna kreeg donderdagavond de schrik van haar leven toen het bewegende deel van de Stadsbrug in Weert ineens ging dalen bij de passage. Het incident gebeurde donderdagavond 2 juli rond 18.00 uur toen het schip onderweg was over de Zuid-Willemsvaart van België naar Nederweert. Waarom de brug ineens daalde, is nog een raadsel.Bij het aanvaring raakte niemand gewond. Het schip liep aan de voorzijde schade op, waaronder aan het radarsysteem, meldt de lokale omroep Weert de Gekste.Direct na het incident werd de Zuid-Willemsvaart gestremd voor de scheepvaart. Het wegverkeer over de brug kon later op de avond weer worden hervat. Inmiddels meldt Rijkswaterstaat dat de Stadsbrug weer normaal kan worden bediend en dat de stremming van de vaarweg is opgeheven. De scheepvaart kan daardoor weer gebruikmaken van de Zuid-Willemsvaart.Het is niet de eerste keer dat zich op deze locatie een soortgelijk incident voordoet. Op 5 november 2025 voer eveneens een binnenvaartschip tegen de Stadsbrug. Die aanvaring werd veroorzaakt door een bedienfout, waarna de brug zwaar beschadigd raakte. Als gevolg daarvan was de Zuid-Willemsvaart maandenlang gestremd voor de scheepvaart.