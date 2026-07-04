Koppel in Indonesië veroordeeld tot stokslagen vanwege zoenen in TikTok-video

Een koppel in de conservatieve regio Atjeh in Indonesië is door een shariarechtbank veroordeeld tot stokslagen nadat ze zoenend te zien waren tijdens een TikTok-livestream. Het hoofd van de shariapolitie zegt tegen persbureau AFP dat het voor het eerst is dat mensen zijn gestraft voor het overtreden van de islamitische wetten op sociale media.



De 22-jarige man en een 25-jarige vrouw kregen 21 stokslagen op een podium voor een publiek van zeker honderd mensen in de stad Banda Atjeh, schrijft persbureau AP. In eerste instantie kregen de man en de vrouw 25 stokslagen opgelegd, maar omdat ze al een paar maanden in de gevangenis hadden gezeten, werd dit verlaagd naar 21.



De twee werden in april gearresteerd nadat een video viraal was gegaan waarin ze kussend in een auto te zien waren. De video werd gemeld bij de lokale autoriteiten, die een onderzoek startten.



Atjeh is de enige provincie in Indonesië die een vorm van het islamitische rechtssysteem, de sharia, handhaaft. Na een onafhankelijkheidsoorlog die dertig jaar duurde, kreeg de provincie in 2006 speciale autonomie en het recht om religieuze wetgeving in te voeren, als onderdeel van een vredesakkoord.



Iemand kan worden veroordeeld tot honderd zweepslagen voor zedenmisdrijven, waaronder overspel en seks tussen mannen. Ook kunnen stokslagen worden opgelegd als straf voor gokken, alcoholgebruik of het samenzijn met iemand van het andere geslacht die geen echtgenoot of familie is, schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International.



Vier anderen kregen vandaag ook stokslagen, schrijft AP. Zij waren veroordeeld voor online gokken en overspel. In augustus vorig jaar werden twee mannen van 20 en 21 jaar veroordeeld tot tachtig stokslagen omdat ze volgens de shariarechtbank seks met elkaar hadden gehad.



Amnesty roept de Indonesische overheid al jaren op om een einde te maken aan stokslagen als vorm van straf. "Stokslagen en andere vormen van lijfstraffen zijn in strijd met het internationale verbod op foltering zoals vastgelegd in het VN-Mensenrechtenverdrag uit 1966 (IVBPR), waar ook Indonesië partij bij is", schrijft Amnesty. Ook het strafbaar maken van seksuele intimiteit met wederzijdse toestemming schendt de mensenrechten, aldus Amnesty.

Reacties

04-07-2026 13:52:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.231

OTindex: 98.725

Maar. Als je weet dat je er stokslagen voor krijgt, dan ofwel je doet het niet ofwel je doet het zo dat niemand het ziet.

En als je toch het risico neemt vraag je om moeilijkheden.

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