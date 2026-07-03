Acht monniken gedood na aanrijding door kind in Thailand

Acht boeddhistische monniken zijn in het noordoosten van Thailand tijdens een pelgrimstocht overleden nadat een kind op hen was ingereden. Dat meldt de Thaise krant Khaosod. Meer dan tien andere monniken raakten ernstig gewond.



Het ongeluk gebeurde volgens Thaise media rond 12.00 uur 's middags. De monniken liepen langs de weg toen ze werden aangereden. Vijf van hen zouden ter plekke aan hun verwondingen zijn overleden.



Het 11-jarige kind dat de auto bestuurde, had volgens de politie waarschijnlijk zonder toestemming van een ouder een pick-uptruck meegenomen en botste vervolgens tegen de processie.



De in totaal 35 monniken zouden te voet onderweg zijn geweest van Mukdahan naar Ubon Ratchathani, een tocht van ongeveer 200 kilometer.

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