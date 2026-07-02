Rusland importeert noodgedwongen benzine uit India na Oekraïense aanvallen

Rusland is begonnen met de invoer van benzine over zee vanuit India, aldus twee bronnen uit de sector tegen persbureau Reuters. Met het importeren van benzine probeert Moskou de schrijnende brandstoftekorten in eigen land te ondervangen, het gevolg van de aanhoudende en succesvolle Oekraïense aanvallen op de Russische olie-infrastructuur. Inmiddels kampen alle Russische regio's met tekorten, is benzine op rantsoen, staan er lange files voor tankstations en zijn de prijzen aan de pomp tot duizelingwekkende hoogten gestegen.



Dinsdag verklaarde het Kremlin dat Rusland in contact staat met andere landen en gesprekken voert over de invoer van brandstof tegen aanvaardbare prijzen. Hoewel het Russische ministerie van Energie noch het Indiase ministerie van Olie op verzoeken van Reuters om commentaar reageerden, zei een bron uit de sector dat er minstens 60.000 ton benzine vanuit India naar Rusland is verzonden. Een andere bron meldde dat er twee tankers zijn uitgevaren, met ladingen van elk 30.000 tot 40.000 ton.



En volgens een derde bron is Rusland voornemens om maandelijks in totaal 400.000 ton benzine uit verschillende landen te importeren, waaronder uit buurland Belarus, dat al brandstof naar Rusland exporteert. Het Russische benzineverbruik ligt met name 's zomers hoog wanneer de Russen massaal op vakantie gaan en in de auto stappen. Naar schatting wordt 's zomers minstens 110.000 ton per dag geconsumeerd. Het is onduidelijk is welke Indiase raffinaderij of raffinaderijen benzine aan Rusland zal leveren.



President Vladimir Poetin erkende zondag tijdens een bijeenkomst met ministers en andere regeringsfunctionarissen dat Oekraïense drone-aanvallen op olieraffinaderijen in sommige regio's tot brandstoftekorten hadden geleid, maar hij zei dat Rusland deze problemen aan het oplossen was.



Reuters becijferde dat buurland Belarus de benzineleveringen over het spoor aan Rusland in de eerste helft van juni bijna verdrievoudigd heeft ten opzichte van de eerste helft van mei. Nu gaat meer dan 70.000 ton via het spoor naar Rusland.



Vorige week keurde het Russische parlement wijzigingen in de belastingwet goed die bedoeld zijn om de brandstoftekorten aan te pakken. Ook stelde de Doema tegelijkertijd subsidies beschikbaar voor brandstofimporten, zij het gekoppeld aan de Indiase leveringskosten en prijzen.



Waar Rusland benzine importeert, daar is het nog steeds een exporteur van ruwe olie naar India. Sterker nog, de invoer van ruwe olie uit Rusland door India steeg in juni tot een recordhoogte, zo blijkt uit scheepsvolggegevens van LSEG en Kpler. Dit had op zijn beurt weer te maken met het afsluiten van de Straat van Hormuz door Iran. Russische olie was in juni goed voor meer dan de helft van de totale invoer van India, een stijging ten opzichte van ⁠36,5 procent in mei, aldus gegevens van Kpler.



India, de op twee na grootste olie-importeur ter wereld, ontving in juni ongeveer 2,70 miljoen vaten olie per dag uit Rusland, zo blijkt uit voorlopige gegevens van Kpler en LSEG.



Volgens de Indiase krant The Print leverde Rusland in juni voor het eerst meer dan de helft van de Indiase ruwe olie-import, waarbij de leveringen een recordhoogte van 2,6 miljoen vaten per dag (mbpd) bereikten, doordat Indiase raffinaderijen hun aankopen van afgeprijsde Urals-ruwe olie (een Russische oliesoort) opvoerden. In totaal steeg de ruwe-olie-import van India tot ongeveer 5 mbpd, het hoogste niveau ooit voor die maand, ondanks wekenlange geopolitieke onzekerheid.



Het Russische aandeel in de Indiase import van ruwe olie bedroeg in juni ongeveer 52 procent. Dit was de eerste keer dat één enkele leverancier goed was voor het grootste deel van de Indiase invoer van ruwe olie. De Russische leveringen stegen van ongeveer 2 mbpd in mei tot 2,6 mbpd in juni, waarmee het vorige record van ongeveer 2,1 mbpd in juli 2024 ruimschoots werd overtroffen.

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