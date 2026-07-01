Snelheidsduivel jakkert dwars door touringcar

Het is niet gebruikelijk dat rechters een verdachte feliciteren. Maar in dit geval is dat wel op z'n plaats. Want het is "een godswonder" - zegt een van de rechters- dat de Rijssenaar (22) en zijn drie vrienden de horrorcrash hebben overleefd. De man jakkerde met een BMW dwars door een touringcar.Het beeld is ronduit bizar. Met een gat middenin de touringcar als stil bewijs.Een halve meter naar voren of naar achteren en het was vrijwel zeker totaal anders afgelopen. Dat de crash met hoge snelheid moet zijn gebeurd, spreekt voor zich. Maar nu blijkt dat de snelheidsduivel uit Rijssen circa 165 km/u moet hebben gereden. Door rood, waar maximaal 50 is toegestaan.De verdachte had eerder die avond - juni vorig jaar - in Hengelo drie vrienden opgepikt, om bij een fastfoodrestaurant wat te gaan eten. Na afloop maakten ze nog een soort proefritje, vanuit Hengelo richting Borne.De Rijssenaar had die avond de BMW van zijn vader meegenomen; een razendsnelle bolide. "In verkeerde handen een moordwapen", aldus de rechtbank.De verdachte wist waar hij mee bezig was, benadrukt hij. Als werknemer van een BMW-dealer weet hij immers hoe snel dit soort auto's zijn. Maar een antwoord op de vraag waarom hij die avond vol de kruising bij Van der Valk op jakkerde, heeft hij niet echt. "Misschien wilde ik stoer doen. Ik weet eigenlijk niet wat me bezielde."Uit getuigenverklaringen en technisch onderzoek blijkt dat de verdachte al slalommend tussen andere auto's door reed, terwijl het licht al 47 seconden op rood stond. Hij hoopte dat het licht op groen zou springen, vertelde hij later."Dan bent u Russische roulette aan het spelen", houdt een van de rechters hem voor. "Het lijkt wel een scène uit de film Speed. Kent u die? Het is ook maar beter dat u niet kijkt, want ik wil u niet op ideeën brengen."De jongen uit Rijssen verklaart dat hij normaal gesproken eigenlijk keurig rijdt, maar de rechters schetsen een ander beeld. Eerder die avond is hij vanuit Rijssen naar Hengelo gereden. Bij het uitlezen van zijn telefoon werd vastgesteld dat hij 160 km reed op een 80-kilometerweg, terwijl hij even later op de A1 bijna de 200 aantikte.Het is niet voor het eerst dat het misging. In 2022 verloor hij ook al eens op de Holterberg de macht over het stuur. Hij ramde toen een boom. En in 2024 kreeg hij een geldboete van 280 euro wegens te hard rijden.Het is duidelijk dat hij en zijn vrienden die avond door het oog van de naald zijn gekropen. Net als de buschauffeur. En als er passagiers in de bus hadden gezeten, was de ramp waarschijnlijk helemaal niet te overzien geweest, stelt de rechtbank.De verdachte heeft later nog een bloemetje afgegeven bij Brookhuis, waarvoor de chauffeur die avond op pad was. Die toonde zich vooral opgelucht dat het - relatief - goed was afgelopen.Na de crash rook een toegesnelde getuige drank, maar de verdachte bestrijdt dat hij alcohol drinkt. Tegenover de politie verklaarde de Rijssenaar dat hij en zijn passagiers elkaar "aan het opfokken" waren, maar hij weerspreekt dat nu. "Op dat moment was ik in shock."De rechtbank en de officier van justitie kunnen er maar niet over uit. De Rijssenaar heeft verder weinig tot niets op zijn kerfstok, maar wat gebeurt er eigenlijk in zijn hoofd zodra hij achter het stuur stapt? "U verkeerde niet onder invloed van drank of drugs. U hebt dit met helder verstand gedaan."De officier van justitie is bang dat het de aard van het beestje is en vreest dat het een volgende keer weer misgaat zodra de Rijssenaar het gaspedaal onder zijn voet voelt. De verdachte huilt: "Ik heb mijn lesje wel geleerd."Zes jaar geleden overleed zijn jongere broer. Als hem wordt voorgehouden dat zijn moeder het idee ondraaglijk noemde dat ze een tweede zoon had kunnen verliezen, barst de jongen uit Rijssen in tranen uit. "Maar waarom ga je dan toch als een kamikaze de weg op?", wil de rechtbank weten.De openbare aanklager stelt dat de verdachte de openbare weg als racecircuit heeft gebruikt. En hij heeft daarmee de levens van anderen in gevaar gebracht. Eén van zijn vrienden dacht dat zijn leven voorbij was toen het rode verkeerslicht opdoemde. Wonderwel bleef het bij 'slechts' zware verwondingen.Normaal gesproken had celstraf gedreigd, maar omdat de verdachte uitgebreid schuldbesef toonde, eist de officier van justitie een werkstraf van 180 uur. Overigens wel in combinatie met een rijontzegging van twee jaar.Zijn advocaat Desirée Greven erkent dat de Rijssenaar zich die avond inderdaad heeft laten gaan, maar meent dat haar cliënt zich niet schuldig heeft gemaakt aan stelselmatig roekeloos rijgedrag. Een belangrijk juridisch verschil. Celstraf is volgens de raadsvrouw zodoende niet op z'n plaats.