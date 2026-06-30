Zeldzame winterstormwaarschuwing afgegeven in juni, 40 cm sneeuw op komst

Een zeldzame "winterstorm" in juni slaat toe op een ongelegen moment en op een ongunstige locatie.



Je hoort niet vaak de woorden "winterstormwaarschuwing" eind juni, maar dat is precies wat er deze week in drie staten in de VS gebeurt, en het had voor de regio niet op een slechter moment kunnen komen.



Deze week heeft de National Weather Service (NWS) een zeldzame "winterstormwaarschuwing" afgegeven voor delen van Idaho, Montana en Wyoming, terwijl de regio zich voorbereidt op tot wel 45 cm sneeuw en windstoten tot 48 km/u.



De NWS gaf dit weekend een winterstormwaarschuwing af, voorafgaand aan de grote sneeuwstorm, met een waarschuwing voor "zware, natte sneeuw" die op sommige plaatsen tot wel 40 cm kan bereiken, terwijl in veel gebieden 10-20 cm wordt verwacht.



"Bereid je voor op winterse omstandigheden in het achterland en op hogere hoogtes", waarschuwde de NWS in haar advies. “Koude temperaturen, wind en natte sneeuw verhogen het risico op onderkoeling. Zware, natte sneeuw kan bomen doen omvallen, waardoor de toegang tot afgelegen wegen wordt geblokkeerd.”



Naast de zware sneeuwval waarschuwt het weerbericht voor harde windstoten tot 48 kilometer per uur in sommige gebieden.



Het klinkt misschien vreemd om eind juni een waarschuwing voor een winterstorm te horen, zelfs voor sommige van de meer bergachtige gebieden van het land. Dat komt omdat een sneeuwstorm van deze omvang in deze tijd van het jaar vrij zeldzaam is, zelfs op grote hoogte in de bergen.



Volgens het Fox Forecast Center heeft de staat Idaho sinds 2020 slechts twee waarschuwingen voor een winterstorm in juni gehad, en het Iowa Environmental Mesonet van de Iowa State University meldt dat dit pas de zevende juni sinds 2005 is waarin een waarschuwing voor een winterstorm in Montana is afgegeven.



Het weer is bijzonder verrassend, aangezien de temperaturen in de valleien van Montana en Idaho een paar dagen geleden nog tussen de 25 en 30 graden Celsius lagen. Nu zorgt een ongewoon koud, langzaam bewegend stormstelsel ervoor dat de temperaturen in die gebieden met 11 tot 21 graden dalen.



Helaas voor reizigers en toeristen komt dit slechte weer op een zeer ongelegen moment en treft het een ongelukkige locatie, aangezien de "winterstorm" de regio's in de buurt van verschillende bekende nationale parken zal treffen tijdens het hoogseizoen, vlak voor 4 juli.



Yellowstone National Park: Er is een waarschuwing voor winterweer van kracht voor de U.S. 20 over de Targhee Pass, de belangrijkste toegangsweg tot de drukke West Yellowstone-ingang. Reizigers zullen waarschijnlijk te maken krijgen met sneeuwophoping, waardoor de toch al drukke toeristenstroom tijdens de zomermaanden nog erger wordt.



Glacier National Park: De iconische Going-to-the-Sun Road door Glacier National Park in Montana is het grootste deel van het jaar bedekt met sneeuw en afgesloten voor verkeer, maar is vorige week eindelijk weer opengegaan voor het zomerseizoen. Helaas wordt verwacht dat de weg slechts enkele dagen na de heropening te maken krijgt met zware winterse weersomstandigheden.

Grand Teton National Park: Hoewel het park niet direct getroffen wordt zoals de andere twee parken, zal de sneeuwstorm in het gebied naar verwachting wel gevolgen hebben voor de bergwegen die naar het park leiden, wat mogelijk vertragingen kan veroorzaken voor reizigers.

Reacties

30-06-2026 08:15:40 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 916

OTindex: 3.027

Jammer dat die sneeuw hier niet valt! Ik had wel graag wat meer verkoeling gezien hier...

30-06-2026 10:33:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.199

OTindex: 98.650

Zo zeldzaam is dat niet. Toen ik afstudeerde (op 2 juli, in Iowa) waren er hagelstenen zo groot als eieren. Okay. Dat is weer een ander fenomeen. Maar zulke dingen gebeuren. Wind vanaf de Noordpool??



Ik kan me herinneren dat ik in januari een keer mijn winterjas uittrok omdat het zo warm was. Okay. Dat is een uitzondering. Maar uitzonderingen zijn er altijd.



Laatste edit 30-06-2026 10:38

30-06-2026 11:22:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.039

OTindex: 28.916

@allone :

Maar uitzonderingen zijn er altijd. QuoteMaar uitzonderingen zijn er altijd.

Daarmee krijg je een indruk van de extremen. Daarom is het dom om alleen naar gemiddelden te kijken. Wat je daarnaast óók in acht moet nemen is de standaarddeviatie , de "gemiddelde afwijking van het gemiddelde".Daarmee krijg je een indruk van de extremen.

30-06-2026 11:33:49 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.737

OTindex: 6.567

wij hadden zaterdag hagelstenen van een halve cm! allemaal ijsblokjes in de tuin

30-06-2026 14:01:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.199

OTindex: 98.650

@Emmo : idd

Gemiddelde afwijking van het gemiddelde



Laatste edit 30-06-2026 14:02 iddGemiddelde afwijking van het gemiddelde

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