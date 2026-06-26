Aap ontsnapt uit Beekse Bergen, dier loopt rond in Esbeek

Anke Thaels (49) keek gek op toen haar Duitse herder Luc begon te blaffen naar een dier dat ze nooit eerder had gezien tijdens haar uitlaatronde in Esbeek: een aap. „Het rende ineens snel naar ons toe, ik schrok wel omdat ik niet wist hoe die op mijn hond zou reageren.”Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek bevestigt dat het park een kuifmangabey mist. Een soort die vooral voorkomt in de regenwouden van de Democratische Republiek Congo en Angola. „Afgelopen weekend is hij weggelopen. Omdat de omgeving zo groot is, is dat voor ons lastig zoeken”, zegt een woordvoerder van parkeigenaar Libéma. Na die vermissing bleef het lang stil, tot Thaels dinsdag rond 07.15 uur aan de Oranjebond ineens oog in oog stond met de aap.Ze wilde op tijd een ronde met haar Duitse herder Luc lopen, omdat het flink warm zou worden vandaag. „Ik wilde net afslaan naar het bospad, toen ik de aap ineens zag. Het liep eerst nog op zijn gemak, ik moest echt even kijken of ik het goed had gezien. Mijn hond ging natuurlijk tekeer, zeker toen het dier ineens wel snel naar ons toe kwam rennen”, vertelt Thaels.De reactie van de kuifmangabey verbaasde haar: „Ineens liep de aap vlak naast ons, maar het dier was enorm relaxed. Het was echt totaal niet onder de indruk van mij of de hond. Toen was mijn stress ook snel weg, ik heb zelfs een foto gemaakt.” Daarna nam de ontsnapte kuifmangabey snel weer afstand.Toen Luc opnieuw begon te piepen en blaffen, sprong de aap een boom in. Thaels kon dat nog net met haar telefoon op video vastleggen. „Ik vond het heel apart. Op dat moment moest ik al aan de Beekse Bergen denken, hier niet ver vandaan. Thuis haalde de foto nog door ChatGPT, om te zien wat voor soort aap het is.”