Vrouw crasht tegen lantaarnpaal en wil schadevergoeding, maar moet zelf dokken

Een botsing met een lantaarnpaal, een lampenkap die op de eigen auto belandt en een rechtszaak tegen de gemeente. Een automobilist wilde een schadevergoeding van ruim 4000 euro van de gemeente Kampen nadat ze zelf een ongeluk veroorzaakte. Een rechtszaak die ontzettend slecht uitpakt voor de vrouw.

De vrouw rijdt in mei 2025 van de Burgemeester van Engelenweg richting het station van Kampen. Tijdens het voorsorteren schrikt ze van tegemoetkomend verkeer, waardoor de vrouw aan haar stuur rukt. Hierop verliest ze de controle over haar auto.



De onverwachte manoeuvre eindigt tegen een lantaarnpaal op het Stationsplein in Kampen. Bij de botsing schoot de lampenkap los van de paal. Deze belandt op de auto van de vrouw. De schade aan de wagen is fors. Experts becijferen de kostenpost op 4300 euro.

De bestuurster is ervan overtuigd dat de gemeente Kampen schuld heeft gehad aan het ongeluk. Volgens haar stond de lantaarnpaal op een onlogische plek. Daarom stapte ze naar de rechter en eiste ze een schadevergoeding van 4476 euro.



Tijdens een rechtszaak in de Zwolse rechtbank voert ze aan dat de paal niet op de stoep stond, maar ernaast. Ook beargumenteert de automobilist dat de gemeente beschermende paaltjes of een hek had moeten plaatsen. Ze wijst erop dat de gemeente de lantaarnpaal later daadwerkelijk heeft verplaatst. "Het is niet onrechtmatig dat deze lantaarnpaal hier staat. Het is echter geen handige plek", zei de gemeente Kampen over de lantaarnpaal.

De rechtbank maakt korte metten met het verzoek van de vrouw. De lantaarnpaal is namelijk volgens de rechter al die tijd goed zichtbaar geweest en heeft buiten de rijbaan gestaan. Ook is er nog ruim voldoende ruimte overgebleven voor het verkeer en zijn er geen eerdere ongelukken bekend. Conclusie: het gaat hier om een stuurfout van de automobilist.



Waar de vrouw hoopte op een schadevergoeding van ruim 4000 euro, blijft ze uiteindelijk met een extra rekening achter. Ze krijgt geen cent voor haar beschadigde auto én moet zelf de portemonnee trekken voor de kapotgereden lantaarnpaal.

De gemeente Kampen heeft tijdens de rechtszaak een zogenoemde tegenvordering ingediend, waarin de Hanzestad 250 euro terugeist voor de kapotte lantaarnpaal. "De automobilist heeft het schadebedrag niet weersproken. Daarom zal de kantonrechter het door de gemeente gevorderde bedrag van 250 euro toewijzen." Daarbovenop moet ze 775 euro aan administratie- en proceskosten aftikken.

Reacties

25-06-2026 20:32:23 vaughn

Senior lid



WMRindex: 586

OTindex: 9

"Volgens haar stond de lantaarnpaal op een onlogische plek. Daarom stapte ze naar de rechter en eiste ze een schadevergoeding van 4476 euro.

"



Volgens mij stond haar auto op een onlogische plek.

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