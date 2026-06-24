Een Nederlander is tijdens zijn vakantie in Japan gearresteerd door de politie. De 32-jarige landgenoot wordt ervan verdacht te hebben gedrift op een parkeerplaats in een gehuurde auto en daarbij schade te hebben aangericht aan het wegdek. Japanners spreken schande van de actie.Beelden
van de driftpartij worden gedeeld door Tochigi TV en TBS News. Het incident vond eerder deze maand plaats op het parkeerterrein van het Oya Stone Museum in Utsunomiya. Het museum deed vervolgens aangifte bij de politie vanwege bandensporen op het asfalt. De politie bekeek camerabeelden en ontdekte dat een Nissan Skyline, een populaire raceauto onder driftfans, was gehuurd in Tokio.
Niet lang na de ontdekking werd een 32-jarige Nederlander gearresteerd. De man zou voor een kort verblijf in Japan zijn geweest en hij ‘had voor toeristische doeleinden’ een auto gehuurd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt bekend te zijn ‘met de detentie van een Nederlandse man in Japan’. Het ministerie verleent consulaire bijstand. Het is niet bekend of de man op dit moment nog vastzit.
Volgens nieuwszender TBS News weigerde de Nederlander elk commentaar en wilde hij niet reageren op de beschuldigingen. Dat schiet bij veel Japanners in het verkeerde keelgat. Onder de nieuwsvideo’s regent het dan ook woedende reacties van locals. ‘Een auto huren voor een vakantie en dan dít gaan doen? Hoe asociaal kun je zijn?’, schrijft iemand. ‘Het is schandalig dat u naar Japan bent gekomen en dacht dat u in een huurauto kon driften’, schrijft een andere Japanner.
Vooral het feit dat de Nederlander zwijgt en geen excuses aanbiedt, wekt woede op. ‘Dat hij weigert commentaar te geven, zegt alles over zijn instelling. Hij kijkt overduidelijk op ons neer’, reageert iemand. Een ander voegt daaraan toe: ‘Doe niet zo arrogant!’
aan.