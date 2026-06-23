Buitenaardse wezens of noodsituatie? Brazilianen opgeschrikt door vreemd bericht

In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon.In het verzonden bericht, vergelijkbaar met een NL-Alert, stond het woord 'misantropie', dat haat tegen de mensheid betekent. Het woord was in sommige berichten geschreven met een cijfer erbij, als 'misantropi4'.Vermoedelijk was het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is uit voorzorg offline gehaald.Onder meer in de miljoenensteden São Paulo en Rio de Janeiro kwamen meldingen binnen van het incident. Ook in de hoofdstad Brasilia en in Curitiba, Belo Horizonte en Campo Grande kregen burgers het bericht.Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo. Bij dat niveau geeft de telefoon ook een luid alarmsignaal af, ook als het apparaat op stil staat. Die berichten worden alleen verstuurd bij levensbedreigende weersverschijnselen, natuurrampen of noodsituaties.Regionale autoriteiten lieten snel via sociale media weten dat het bericht niet door hen was verstuurd en dat er geen sprake was van een noodsituatie. "Er is geen noodweer voorspeld in deze stad", benadrukten autoriteiten van de deelstaat Paraná.Het bericht zou verstuurd zijn door iemand die van buitenaf toegang had tot het systeem, meldt de landelijke overheidsdienst op X. Het systeem wordt zo snel mogelijk weer in gebruik genomen, "zodra de veiligheidssituatie dat toelaat."Buitenaardse wezens?De meeste gebruikers kregen het bericht midden in de nacht, uren na de WK-zege van Brazilië op Haïti. Op sociale media laten veel mensen weten erdoor in verwarring te zijn geraakt. "Dit is het laatste waar je op zit te wachten als je dronken in je bed ligt", schrijft iemand."Ik dacht dat het het einde van de wereld was", schrijft een ander. "Wat betekent misantropi4?" vroegen gebruikers zich af.Al snel werd het incident een grap op sociale media, schrijft de Braziliaanse nieuwssite GloboNews. Burgers deelden berichten over mogelijke buitenaardse wezens.De autoriteiten hebben aangekondigd binnenkort meer bekend te maken over het incident en met mogelijke maatregelen te komen.