Brabantse trappisten 'brouwen' nu ook frisdrank

De trappisten van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, bekend van trappistenbiermerk La Trappe, lanceren een alternatief voor hun trappistenbier: trappistenfrisdrank. Ze maken de drank op basis van een 75 jaar oud recept dat ze bij toeval op zolder vonden.Op zoek naar spullen voor de viering van hun 140-jarig bestaan, kwamen de monniken oude flessen van de frisdrank - genaamd Ariston - tegen. De originele frisdrank werd tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog gebrouwen."We mochten tijdens de oorlog geen bier brouwen van de Duitsers", vertelt vader-abt Isaac Majoor aan Omroep Brabant. "En na de oorlog waren er te weinig grondstoffen." Om de teruglopende inkomsten op te vangen, werd overgeschakeld op het frisdrankje.De monniken doken in het archief en vonden de oude receptuur. Ze besloten dat recept niet te gebruiken. "Het was mierzoet en niet meer van deze tijd." Daarom ontwikkelden ze een nieuwe drank, met dezelfde naam, maar minder zoet."We zien een gezondheidstrend onder de jongeren. We begonnen met een 0.0-biertje en we zien dat veel mensen hier de voorkeur aan geven. Daarom vonden we het mooi om aan onze alcoholvrije lijn ook frisdrank met weinig suiker toe te voegen."De frisdrank smaakt naar fruit en kruiden en kent verschillende varianten. Er is zo'n 10.000 liter geproduceerd, dat zijn ruim 36.000 flesjes.Ariston wordt buiten de muren van het klooster gemaakt onder toezicht van de trappisten. Zij willen eerst aftasten of de frisdrank bij de mensen aanslaat. "Ik vind het zelf erg lekker, maar wij monniken zijn natuurlijk een beetje buitenaardse wezens." Als het de mensen bevalt, dan willen de trappisten Ariston weer binnen de muren van de abdij maken.Ariston is alleen verkrijgbaar in het proeflokaal van brouwerij De Koningshoeven. Op een later moment zal het worden verkocht op meerdere plekken.