18-06-2026 14:18:56

Quote:

Het parket, dat zelf in Utrecht zit, zegt niet te weten wanneer ze de mogelijkheid hebben om de locatie van de flitspaal te bezoeken.

Hm, In het bedrijfsleven zou iemand onderweg naar huis of zo er even langsrijden en eventueel een fotootje maken.Maar bij de overheid moet dat alles weer uitgebreid geadministreerd en gepland worden.