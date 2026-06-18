GAANDEREN - De mobiele flitspaal die in de afgelopen vijf weken bijna 15.000 mensen op de bon heeft geslingerd voor snelheidsovertredingen in Gaanderen, is afgeplakt. Iemand heeft blauwe stickers op de camera's van de flexflitser geplakt.
Iets voor middernacht op maandag deelde iemand een foto
van de bestickerde flitspaal in een lokale Facebook-groep, met als bijschrijft: 'Wie was er klaar mee en heeft de flitskast gesloopt?', met lachende emoticons.
In mei betrapte de flexflitser 11.976 hardrijders. In de eerste acht dagen van juni kwamen daar nog eens 1462 snelheidsovertredingen bij.
Onder de foto reageren inwoners van Gaanderen verschillend. Meerdere mensen zijn lovend, met reacties zoals 'held' en 'geef deze persoon een lintje aub'.
Andere Facebookgebruikers reageren terughoudender of met kritiek op de plakactie. 'Tja noem hem een held', schrijft iemand. 'Wanneer er iemand wordt aangereden omdat diegene hardleers was en te hard reed, wordt deze held niet echt meer een held genoemd. Gewoon weer verkeerslichten plaatsen dan is zo’n flitspaal overbodig.'
Volgens een andere reactie onder het bericht zou de politie beelden uit de buurt hebben verzameld en zou de dader inmiddels bekend zijn.
Na vragen van Omroep Gelderland deelt de politie dat de hulpdienst geen melding binnen heeft gekregen dat er sprake zou zijn van vandalisme.
Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, het onderdeel van het OM dat over het verkeer gaat, geeft aan niet te weten wat en of er ter plaatse geknoeid is aan de paal. Het parket, dat zelf in Utrecht zit, zegt niet te weten wanneer ze de mogelijkheid hebben om de locatie van de flitspaal te bezoeken.
Het CVOM heeft nog niet kunnen reageren op de vraag of er op dit moment overtredingen binnenkomen via de flitspaal.
aan.