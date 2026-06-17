Speciale vitrine voor onsterfelijke plant in Hortus Botanicus

AMSTERDAM - Eén van de meest bijzondere planten ter wereld is na veertien jaar achter de schermen weer te bewonderen voor publiek in de Hortus: de Welwitschia mirabilis, oftewel tweeblaarkanniedood.Op maandag 22 juni wordt de plant in de vitrine geplaatst waarin hij tentoongesteld zal worden. Pers is van harte uitgenodigd om bij dit heuglijke moment aanwezig te zijn. Neem van tevoren even contact op met Willeke te Flierhaar (Marketing & Communicatie) via willeke@dehortus.nl of 020 70 25 420.Deze speciaal ontworpen tentoonstellingskast heeft een ingenieuze ingebouwde klimaatbeheersing. Licht, temperatuur en luchtvochtigheid worden nauwkeurig gereguleerd. De plant maakt al ruim dertig jaar deel uit van de collectie, maar was lange tijd niet zichtbaar vanwege haar zeer specifieke eisen.Dankzij de Vriendenvereniging van de Hortus is de plant straks weer te zien voor publiek. In het kader van het 40-jarig jubileum van de Vriendenvereniging heeft het bestuur besloten om de vitrine met klimaatbeheersing cadeau te doen.De Hortus viert de terugkeer van de Welwitschia met een speciale openingsweek, met verschillende lezingen en een feestelijke borrel.De plant maakt al ruim dertig jaar deel uit van de collectie, maar kon lange tijd niet tentoongesteld worden vanwege z'n zeer specifieke eisen. Daarom besloot het Vriendenbestuur om deze speciaal ontworpen vitrine te schenken. Het ontwerp is gerealiseerd door Meta Menkveld.Wat is er zo bijzonder aan deze plant?Welwitschia mirabilis komt in het wild uitsluitend voor langs de kust van Namibië en Angola in de oudste woestijn ter wereld: de Namib. In dit extreem droge gebied, waar gemiddeld minder dan 25 millimeter regen per jaar valt, weet de plant te overleven dankzij een unieke strategie. De Welwitschia heeft een lange hoofdwortel, maar neemt water voornamelijk op uit een horizontaal uitgestrekt netwerk van fijne wortels. Het blad neemt ook een deel van het vocht op uit dauw en van de mistbanken die - uitzonderlijk voor een woestijn en kenmerkend voor dit gebied- over de kustlijn van de Namib hangen.De plant staat ook bekend onder zijn Afrikaanse naam tweeblaarkanniedood — een verwijzing naar zijn opmerkelijke bouw en levensduur. Een Welwitschia bestaat uit slechts twee bladeren die een heel plantenleven lang blijven doorgroeien. Door zon en wind rafelen ze en krullen ze op, waardoor de plant eruitziet als een hoop dor blad. Schijn bedriegt: sommige exemplaren kunnen meer dan duizend jaar oud worden.Met deze hernieuwde presentatie onderstreept de Hortus Botanicus Amsterdam het belang van botanisch erfgoed en plantendiversiteit. De Welwitschia is uniek in de wereld: de laatst overgebleven soort van een oeroude plantengroep en een levend voorbeeld van extreme aanpassingskracht.