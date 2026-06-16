Indrukwekkend dat dat kan. Dat ieder woord en iedere gedachte opgepikt kan worden. En omgezet 👍 ongelofelijk 👍
Quote:
eerder onderzoek zagen we dat het heel veel gevolgen heeft hoe je als mens wordt gezien als je niet goed kan communiceren.
ja. Je wordt vaak niet meer als vol behandeld. Helaas. Ik zie het aan mijn moeder die doof is. En daardoor geïsoleerd. En iedereen denkt dat ze dement is. Okay. Vergeetachtig is ze wel maar ze weet alles nog, in tegenstelling tot mensen die echt dement zijn. Zo triest allemaal