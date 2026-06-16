Duizenden toeslagenouders kregen onterecht compensatie, hoeven niets terug te betalen

Minstens twintigduizend ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het Toeslagenschandaal. Dat blijkt uit zeven bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer schadecompensatie van de overheid ontvangen.



Er waren de afgelopen jaren al meerdere interne waarschuwingen afgegeven dat de overheid een grote groep ouders onterecht als gedupeerde had erkend, maar deze werden door hoge ambtenaren en verantwoordelijke politici genegeerd. Dit zorgde er onder meer voor dat de hulp voor échte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen vertraging opliep. Dat blijkt uit interne mails en memo's die het NRC inzag en gesprekken met bronnen.



Geld hoeft niet terugbetaald te worden

In een reactie van het ministerie op de bevindingen van de krant worden de waarnemen niet expliciet tegengesproken, maar wordt er wel gesteld dat er "zonder alle individuele dossiers opnieuw te beoordelen […] geen gefundeerde conclusie" is te trekken over hoeveel ouders onterecht als slachtoffer zijn bestempeld.



Het kabinet heeft geen plannen om geld terug te vorderen bij ouders die eigenlijk niet gedupeerd waren. Ook ligt er geen plan om uit te zoeken hoeveel geld er onrechtmatig is uitbetaald. Deze verkeerd aangemerkte ouders kunnen ook aanspraak blijven maken op aanvullende schaderegelingen.

Reacties

16-06-2026 13:51:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.896

OTindex: 28.904

En maar vertellen dat één en ander zo lang duurt omdat er zo nodig gecontroleerd moet worden. Zijn er nog consequenties voor degenen die dit echec hebben uitgevoerd of goedgekeurd?

16-06-2026 14:55:08 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.303

OTindex: 3.193

En krijgen de toeslagouders die nog steeds de dupe zijn ook nog eens hun geld terug, incl. de geleden schade?

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